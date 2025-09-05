नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता रॉस टेलर ओमान में होने वाले एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर में समोआ का प्रतिनिधित्व करने के लिए संन्यास से वापसी कर रहे हैं। यह देश के पहले पुरुष वैश्विक आयोजन के लिए क्वालीफिकेशन की कोशिश होगी। टेलर को शुक्रवार सुबह घोषित समोआ टीम में शामिल किया गया, जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए समोआ की राह का अंतिम कदम है। एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 विश्व कप 2026 क्वालीफायर 8 अक्टूबर से शुरू होगा।

टेलर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनूंगा और क्रिकेट में समोआ का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह खेल में वापसी से कहीं बढ़कर है, अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के अवसर के लिए उत्साहित हूं।'

टेलर के पास अपनी मां की विरासत से प्राप्त समोआई पासपोर्ट है और अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड के लिए अपने आखिरी मैच के बाद तीन साल का असाधारण कार्यकाल पूरा करने के बाद वह अपनी दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए पात्र हो गए हैं। द्वीपीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें उनके समोआई मुख्य उपाधि और प्रथम नाम, ल्यूपेपे लुटेरू टेलर के नाम से जाना जाएगा।

2006 में अपने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के बाद से टेलर न्यूजीलैंड क्रिकेट की आधारशिला रहे हैं। उन्होंने 2022 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, उन्होंने किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में ब्लैक कैप्स का सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व किया है जिसमें 112 टेस्ट, 236 वनडे और 102 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं। न्यूजीलैंड के सर्वकालिक टेस्ट रन-स्कोरर सूची में 7,683 रनों के साथ वह केन विलियमसन के बाद दूसरे स्थान पर हैं और 19 टेस्ट शतकों के साथ विलियमसन के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने टी20 फ्रैंचाइजी सर्किट में 7 आईपीएल और 5 CPL सीजन में भी हिस्सा लिया और दुनिया भर में लगभग 5,000 रन बनाए। टेलर पुरुषों के टी20 विश्व कप क्वालीफिकेशन के अपने अंतिम चरण में समोआ के साथ शामिल हो गए हैं, जबकि कालेब जसमत की टीम ने उप-क्षेत्रीय क्वालीफाइंग में सबको चौंकाते हुए वानुअतु, कुक आइलैंड्स और फिजी जैसी टीमों को हराकर नए हाइब्रिड एशिया/पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर में अपनी जगह पक्की की। एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय फाइनल क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 9 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में समोआ पापुआ न्यू गिनी और जापान के साथ पूर्वी एशिया-प्रशांत का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन टी20 विश्व कप स्थानों के लिए प्रयासरत है, जिसमें ओमान, नेपाल, कुवैत, मलेशिया, कतर और यूएई भी शामिल हैं।

समोआ टी20 टीम :

कालेब जसमत (कप्तान), रॉस टेलर, डेरियस विसेर, सीन सोलिया, डैनियल बर्गेस, डगलस फिनाउ, सैम फ्रेंच, कर्टिस हाइनम-न्यबर्ग, बेन मैलाटा, नोआ मीड, सोलोमन नैश, सैमसन सोला, फेरेटी सुलुलोटो, सौमानी तियाई, इली तुगागा।

