कोलंबो (श्रीलंका) : श्रीलंकाई क्रिकेट कमेंटेटर रोशन अबेसिंघे ने रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले भारत-पाकिस्तान महिला विश्व कप मुकाबले पर अपने विचार साझा किए। अबेसिंघे का मानना ​​है कि भारत पाकिस्तान से 'काफी आगे' है।

श्रीलंका पर 59 रनों की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा, जिसे अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। भारत महिला 50 ओवर के विश्व कप में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है, उसने अब तक अपने सभी चारों मुकाबले जीते हैं।

अबेसिंघे ने कहा, 'क्रिकेट के लिहाज से भारत काफी आगे है। इसमें कोई शक नहीं है। जब आप भारतीय टीम और उसकी खिलाड़ियों, जिनमें स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स और बाकी सभी खिलाड़ी शामिल हैं, को देखते हैं, तो सभी शानदार रही हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान एक संघर्षरत टीम है। क्रिकेट के लिहाज से भारत आगे है, लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता क्योंकि अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। हालांकि, मैदान के बाहर होने वाली घटनाएं दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वे हाथ मिलाएंगे, एक-दूसरे से बात करेंगे, और क्या उनके बीच भाईचारा और दोस्ती फिर से पनपेगी?' अबेसिंघे का यह भी मानना ​​है कि भारत के पास महिला विश्व कप जीतने का 'बहुत अच्छा मौका' है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन पर खेलने का फायदा है।

उन्होंने आगे कहा, 'भारत के पास बहुत अच्छा मौका है, वह अपने ही मैदान पर खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो अन्य टीमें हैं जो भारत को कड़ी टक्कर देंगी। दक्षिण अफ्रीका भी अच्छा है। मैंने भारत को एशिया कप और द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में खेलते देखा है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को प्रबल दावेदार मानते हुए उन्हें वहाँ ज़रूर होना चाहिए।'

भारतीय टीम :

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीक रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़। रिजर्व: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि, सयाली सतघरे।