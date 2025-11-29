स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज उनके लिए कई बड़े मुकाम हासिल करने का मौका लेकर आ रही है। 38 वर्षीय रोहित अब तक वनडे क्रिकेट में 349 छक्के जड़ चुके हैं और जैसे ही वह 3 और छक्के लगाते हैं, वे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़कर वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।

रोहित का धमाकेदार सफर

रोहित शर्मा को क्रिकेट जगत ‘हिटमैन’ नाम यूं ही नहीं कहता। अपने तीनों फॉर्मेट में लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर रोहित ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। अब तक वे 276 वनडे मैचों में 11,370 रन और 349 छक्के जमा चुके हैं। भारत की ओर से ODI में सबसे ज्यादा छक्के भी उन्हीं के नाम हैं। MS धोनी उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 229 छक्के लगाए थे।

ODI में सबसे ज्यादा छक्के – टॉप 5 खिलाड़ी

शाहिद अफरीदी – 351

रोहित शर्मा – 349

क्रिस गेल – 331

सनथ जयसूर्या – 270

MS धोनी – 229

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉर्म में दिखे ‘हिटमैन’

ICC ODI रैंकिंग में रोहित शर्मा इस समय नंबर 1 बल्लेबाज़ बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में उन्होंने गजब की बल्लेबाजी की थी। तीन मैचों में 202 रन, एक शतक और एक अर्धशतक के दम पर वे सीरीज के टॉप स्कोरर रहे। टीम भले ही 1–2 से सीरीज हार गई, लेकिन तीसरे मैच में रोहित की नाबाद 121* रन की पारी ने भारत को क्लीन स्वीप से बचा लिया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नई जिम्मेदारियां

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ODI सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। शुभमन गिल चोट की वजह से बाहर हैं, इसलिए KL राहुल टीम की कप्तानी संभालेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी से टीम का टॉप ऑर्डर काफी मजबूत नजर आ रहा है। फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद यह दोनों दिग्गज पहली बार घर में वनडे खेलेंगे।

भारत की स्क्वाड (SA सीरीज)

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, KL राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।