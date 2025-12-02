स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही तीन मैचों की ODI सीरीज हर बीतते मुकाबले के साथ और रोमांचक होती जा रही है। रांची में हुए पहले वनडे में विराट कोहली के दमदार शतक और रोहित शर्मा की शानदार फिफ्टी ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इस मैच में रोहित ने न सिर्फ तीन बेहतरीन छक्के लगाए, बल्कि शाहिद अफरीदी के सबसे ज्यादा ODI छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब टीम रायपुर में 3 दिसंबर को दूसरे वनडे के लिए तैयार है, जहां रोहित शर्मा के पास क्रिकेट इतिहास में एक बेहद खास उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा।

रोहित शर्मा 20,000 इंटरनेशनल रन से सिर्फ 41 रन दूर

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रांची ODI में शानदार फॉर्म में नजर आए। अब रायपुर का मुकाबला उनके लिए और भी ऐतिहासिक हो सकता है। अगर रोहित इस मैच में 41 रन बना लेते हैं, तो वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरा करने वाले भारत के चौथे और दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन जाएंगे। यह उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में बेहद चुनिंदा खिलाड़ियों ने ही हासिल की है, भारत की ओर से अब तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ही इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। इस क्लब में शामिल होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उम्मीद है कि रोहित इस मील के पत्थर को जल्द ही छू लेंगे।

ABD de Villiers को भी पछाड़ने का मौका

रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। अब तक वे तीनों फॉर्मेट मिलाकर 503 मैचों में 19,959 रन बना चुके हैं, जिसमें 50 शतक और 110 अर्धशतक शामिल हैं। अगर रोहित रायपुर ODI में 56 रन बना लेते हैं, तो वे न सिर्फ 20 हजार रन पूरा करेंगे, बल्कि महान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (20,014 रन) को भी पीछे छोड़ देंगे। इस तरह वे दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे जिनके करियर में टीम के लिए निरंतरता और मैच विनिंग योगदान दोनों रहे हैं।

ODI में छक्कों का रिकॉर्ड भी किया अपने नाम

रांची वनडे में रोहित शर्मा ने तीन दमदार छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी का ODI में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनकी यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है और दिखाती है कि अपने करियर के अंतिम चरण में भी उनका स्ट्राइक रेट और पावर-हिटिंग दुनिया में शीर्ष स्तर पर है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दिग्गज

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 34,357

कुमार संगकारा (श्रीलंका/एशिया) – 28,016

विराट कोहली (भारत) – 27,808

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) – 27,483

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) – 25,957

जैक कैलिस (द. अफ्रीका) – 25,534

राहुल द्रविड़ (भारत) – 24,208

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) – 22,358

जो रूट (इंग्लैंड) – 21,774

सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) – 21,032

चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) – 20,988

इंजमाम-उल-हक (पाकिस्तान) – 20,580

एबी डिविलियर्स (द. अफ्रीका) – 20,014

रोहित शर्मा (भारत) – 19,959*