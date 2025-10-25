Go to PunjabKesari.in

सिडनी: टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में 121* रन की धुआंधार पारी खेलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई। उन्होंने विराट कोहली (77*) के साथ मिलकर 168 रन की बड़ी साझेदारी बनाई, जिससे भारत ने 237 रनों के लक्ष्य का पीछा 69 गेंदें शेष रहते पूरा किया। हालांकि, सीरीज का फैसला ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया।

इस मैच के बाद रोहित ने अपनी अंतिम ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर उठ रही अटकलों पर साफ शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हम हमेशा यहां आना और खेलना पसंद करते हैं। 2008 की यादें बहुत प्यारी हैं। यह कहना मुश्किल है कि हम वापस आएंगे या नहीं। क्रिकेट का आनंद लेना ही हमारी प्राथमिकता है। हमने पर्थ में एक नई शुरुआत की। यही मेरा नजरिया है।”

रोहित को मैन ऑफ़ द मैच और मैन ऑफ़ द सीरीज चुना गया। उन्होंने तीन मैचों में 202 रन बनाकर सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 38 वर्षीय इस बल्लेबाज ने कहा कि कठिन परिस्थितियों और गुणवत्तापूर्ण गेंदबाजों का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अनुभव साझा करना और युवाओं को मार्गदर्शन देना अब उनका कर्तव्य है।

रोहित और विराट अब 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो भारत के लिए इस साल का अंतिम वनडे कार्यक्रम होगा, इसके बाद जनवरी में न्यूजीलैंड दौरा तय है।