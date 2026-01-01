सिडनी : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज में स्पिन का ज़्यादा रोल नहीं रहा है, लेकिन ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को उम्मीद है कि सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, यह एक ऐसा मैदान है जिसने ऐतिहासिक रूप से स्पिनरों का साथ दिया है। जबकि इंग्लैंड ने अब तक चार टेस्ट में अपने मुख्य स्पिनर शोएब बशीर को खिलाने के लालच से खुद को रोका है, वहीं नाथन लियोन की भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सीमित भूमिका रही है। हालांकि, लियोन के चोटिल होने और सिडनी में मर्फी के लिए मौके की उम्मीद के साथ, ऑफस्पिनर के पास यह मानने के कारण हैं कि घरेलू टेस्ट में उनकी बड़ी भूमिका होगी।

मर्फी ने गुरुवार को कहा, 'मुझे नहीं लगता कि सीरीज शुरू होने से पहले ऐसी कोई प्लानिंग या विचार था कि स्पिन की कोई भूमिका नहीं होगी।मुझे लगता है कि यह बस ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि यह साल दर साल बदलेगा। अगले साल यह पूरी तरह से अलग हो सकता है।' मर्फी ने अब तक 7 टेस्ट में 22 विकेट लिए हैं, जिनमें से सभी घर से बाहर लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका आखिरी मैच फरवरी 2025 में गाले में हुआ था। घर पर, फरवरी 2023 में डेब्यू करने के बाद से, उन्हें लियोन के स्पिन विभाग की अगुवाई करने के कारण अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ा है। लेकिन यह इंतज़ार उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी।

मर्फी ने कहा, 'जब मैंने डेब्यू किया तब शायद मैं समझ गया था कि यह मेरे लिए कभी भी सीधा नहीं होने वाला है। जब नाथन वापस आएंगे तो मैं टीम में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगा और मुझे हमेशा शील्ड क्रिकेट में वापस जाकर खुद को बेहतर बनाना होगा। उस समय मैं सिर्फ 23 साल का था, इसलिए मुझे अभी भी लगता था कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं भी वही खोजने की कोशिश कर रहा हूं और लगातार बेहतर हो रहा हूं। पिछले कुछ सालों से मैं वहीं काम कर रहा हूँ और खुद का सबसे अच्छा वर्जन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं।'

मर्फी को आखिरकार पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन अटैक को लीड करने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी तक पिच से ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मर्फी को कुछ मदद मिलने की उम्मीद है, यह जानकारी उन्हें बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलने से मिली है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से स्पिन कर सकती है। हमने यहाँ कुछ बीबीएल विकेटों पर खेला है जहां स्पिन हुई है। मैंने सिर्फ कुछ शील्ड गेम खेले हैं और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कभी कुछ असाधारण हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हाल ही में बहुत ज्यादा स्पिन हुई है, लेकिन फिर भी खेल में स्पिन का एक बड़ा हिस्सा रहा है।'

पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में टेस्ट मैचों के लिए दो फ्रंटलाइन स्पिनरों के साथ जाने के लालच का काफी हद तक विरोध किया है। इसका संबंध उनके पास मौजूद तेज गेंदबाज़ी के स्टॉक से था, साथ ही ऐसी पिचों पर उच्च गुणवत्ता वाले स्पिनरों को खोजने में भी उन्हें मुश्किल हो रही थी जहाँ ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में शील्ड क्रिकेट, जिसमें मुझे मुख्य अनुभव है, थोड़ा और सीम फ्रेंडली हो गया है। मुझे लगता है कि यह चार-दिवसीय क्रिकेट में नतीजों के महत्व के कारण है और स्पिन शायद चार दिनों में काफी ब्रेकअप नहीं कर पाती है।'

उन्होंने कहा, 'इसलिए वे शायद खेल की शुरुआत में इसे तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि आप सभी मैचों को देखें तो स्पिन अभी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए आपके लिए हमेशा एक भूमिका होती है, हो सकता है कि यह चौथे दिन 30 ओवर फेंककर अपनी टीम को जीत दिलाने वाली भूमिका न हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि खेल में आपकी हमेशा एक भूमिका होती है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने शायद यह सीख लिया है। आपका काम हमेशा आकर विकेट लेना नहीं होता। यह तेज गेंदबाजों के लिए चार या पांच ओवर के लिए होल्डिंग रोल निभाना हो सकता है ताकि उन्हें ब्रेक मिल सके और वे वापस आ सकें। और यह उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको वहाँ प्रभावी बने रहने और टीम की जरूरतों के हिसाब से भूमिका निभाने के तरीके खोजने होंगे।'