स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। हालांकि बल्ले से उनका योगदान सीमित रहा, लेकिन इस मैच के दौरान उन्होंने एक अहम व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल कर ली। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया, जिससे यह पारी ऐतिहासिक बन गई।

शुरुआत में संघर्ष करते दिखे रोहित शर्मा

मैच की शुरुआत से ही रोहित शर्मा सहज नजर नहीं आए। पिच पर टिकने के बावजूद वह रन गति बढ़ाने में संघर्ष करते दिखे और शॉट चयन में भी वह अपनी सामान्य लय में नहीं थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन और लेंथ से उन्हें लगातार दबाव में रखा, जिसके चलते रोहित बड़ी पारी नहीं खेल सके।

क्रिस्टियन क्लार्क की गेंद पर हुआ अंत

रोहित शर्मा का विकेट 25वें ओवर में गिरा, जब क्रिस्टियन क्लार्क की फुल लेंथ गेंद को वह सही से पढ़ नहीं पाए। उन्होंने कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगकर सीधे विल यंग के हाथों में चली गई। रोहित 38 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें चार चौके शामिल थे।

कम स्कोर के बावजूद बना ऐतिहासिक पल

हालांकि रोहित शर्मा की यह पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस मैच के दौरान रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में मोहम्मद अज़हरुद्दीन को पीछे छोड़ दिया।

उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन के रिकॉर्ड को पार किया, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 वनडे मैचों में 1118 रन बनाए थे। रोहित ने इस मुकाबले में अपने कुल रन बढ़ाकर 1123 कर लिए जिससे वह अब इस सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित का लगातार आगे बढ़ना

इस सीरीज़ की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में छठे स्थान पर थे। वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में 26 रन की पारी के दौरान उन्होंने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए पांचवां स्थान हासिल किया था। गांगुली ने कीवी टीम के खिलाफ 32 वनडे मैचों में 1079 रन बनाए थे।