स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी की ताजा रैंकिंग अपडेट्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़ी हलचलें मचा दी हैं। भारत के रोहित शर्मा ने एक बार फिर ODI बल्लेबाज़ों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर अपना दबदबा साबित किया है, जबकि जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा ने पहली बार T20I ऑलराउंडर्स रैंकिंग में नंबर 1 का ताज पहन लिया। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के दम पर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की। तीनों फॉर्मेट की टॉप 10 लिस्ट में इस हफ्ते कई बड़े बदलाव देखे गए।

सिकंदर रजा पहली बार T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1

जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी सिकंदर रज़ा लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंच गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ चल रही ट्राई-सीरीज़ में रज़ा का हर मैच में प्रभाव दिखा है। श्रीलंका के खिलाफ उनकी 37 रनों की तेज पारी और किफायती चार ओवरों ने उन्हें रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। 39 साल के रजा 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही लगातार टॉप 10 में बने हुए थे और अब अपने अनुभव व निरंतरता के दम पर नंबर 1 बने हैं। वह इससे पहले सितंबर में ODI ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी नंबर 1 रह चुके हैं।

T20I रैंकिंग में पाकिस्तान खिलाड़ियों की छलांग

पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ियों को भी इस अपडेट से फायदा हुआ है।

साहिबजादा फरहान आठ स्थान ऊपर चढ़कर T20I बल्लेबाज़ी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुँच गए।

बाबर आजम पांच स्थान ऊपर बढ़कर 29वें स्थान पर आए।

वही ऑलराउंडर्स लिस्ट में मोहम्मद नवाज़ सातवें स्थान पर आ गए।

ये बढ़त पाकिस्तान की हालिया टी20 सीरीज़ में उनके मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है।

रोहित शर्मा फिर पहुंचे ODI नंबर 1 स्थान पर

न्यूज़ीलैंड के डेरिल मिशेल के बाहर बैठने और रेटिंग पॉइंट्स गंवाने का फायदा भारत के रोहित शर्मा को मिला। रोहित ने एक बार फिर ODI बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया है।

कीवी खिलाड़ियों के लिए भी कुछ सकारात्मक बदलाव हुए

रचिन रवींद्र एक स्थान ऊपर चढ़कर 12वें नंबर पर

डेवोन कॉनवे 11 स्थान ऊपर बढ़कर 31वें स्थान पर पहुंचे

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप दूसरे ODI में नाबाद शतक के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर पहुंच गए।

ODI बॉलर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड का दबदबा

ब्लैक कैप्स के गेंदबाज़ों को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 की जीत का तगड़ा फायदा मिला।

मिचेल सेंटनर एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर

मैट हेनरी भी एक पायदान ऊपर बढ़कर संयुक्त 10वें स्थान पर पहुंच गए

इन दोनों गेंदबाजों ने सीरीज़ में अपनी लाइन-लेंथ से लगातार दबाव बनाए रखा।

मिचेल स्टार्क ने हासिल की करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग

इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ टेस्ट में शानदार गेंदबाज़ी के बाद मिचेल स्टार्क ने टेस्ट रैंकिंग में चार स्थान की छलांग लगाकर पांचवें स्थान पर कब्जा जमाया। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है। बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम भी आयरलैंड के खिलाफ जीत के बाद चार स्थान ऊपर बढ़कर 15वें पर पहुंचे।

टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में बड़े बदलाव

ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड मैच-विनिंग पारी के कारण चार स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के ओली पोप 24वें स्थान पर पहुंचे, जबकि बांग्लादेश मुशफिकुर (30वें), लिटन दास (37वें), मोमिनुल हक (46वें), सबने महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की।

ऑलराउंडर्स रैंकिंग : स्टोक्स दूसरे स्थान पर

टेस्ट ऑलराउंडर्स सूची में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स एक स्थान ऊपर बढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जो भारत के रवींद्र जडेजा के ठीक पीछे हैं। स्टार्क दो स्थान चढ़कर अब टॉप 5 में शामिल हो गए हैं।