खेल डैस्क : ऑलराउंडर ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, जब बेन स्टोक्स पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तब इंग्लैंड में उनके घर पर डकैती हुई। स्टोक्स ने एक्स पर लिखा गुरुवार 17 अक्टूबर की शाम को, कई नकाबपोश लोगों ने उत्तर पूर्व में कैसल ईडन क्षेत्र में मेरे घर में चोरी की। वे आभूषण, अन्य कीमती सामान और काफी निजी सामान लेकर भाग निकले। उनमें से कई वस्तुएं मेरे और मेरे परिवार के लिए वास्तविक भावनात्मक मूल्य रखती हैं। वे अपूरणीय हैं। यह उन लोगों को ढूंढने में किसी भी मदद की अपील है जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया।

APPEAL



On the evening of Thursday 17th October a number of masked people burgled my home in the Castle Eden area in the North East.



They escaped with jewellery, other valuables and a good deal of personal items. Many of those items have real sentimental value for me and my…