स्पोर्ट्स डेस्क : लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत का श्रेय गेंदबाजों को दिया। पंत के 50 गेंदों पर 68 जिसमें 9 चौके शामिल थे। इससे पहले एडेन मार्करम ने 45 रन की पारी खेली थी जिससे लखनऊ ने एक गेंद शेष रहते 157 रन के लक्ष्य को 5 विकेट रहते हासिल कर लिया।

पंत ने कहा, 'बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हैं, जब आपको आखिर में यह मौका मिलता है और आप मैच खत्म करते हैं, तो यह हमारे लिए निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा होता है। (उनकी गेंदबाज़ी पर) मुझे लगता है, हां, बिल्कुल। मुझे लगता है कि गेंदबाजों के मामले में, आप जानते हैं, आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए और उन्हें श्रेय देना चाहिए क्योंकि, आप जानते हैं, यही वो लोग हैं जो आपके लिए रात का मंच तैयार करते हैं, खासकर तब जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं।'

पंत ने मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि शमी भाई, आवेश, राठी, सभी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, खासकर सिद्धार्थ, जो आज टीम में आए। आप जानते हैं, हमने टीम के तौर पर यह फैसला किया था कि वह आज का खेल संभालेंगे और उन्होंने हमारे लिए सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। (टीम से अपनी बातचीत पर) हमें ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि बस एक ही बात है कि कोई भी मैच कभी भी पूरी तरह से 'परफेक्ट' नहीं होता। आप जानते हैं, एक मैनेजमेंट के तौर पर आपको आलोचनात्मक होना पड़ता है, लेकिन साथ ही, आपको उन अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करनी पड़ती है जो टीम के अंदर हो रही हैं। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा यही होता है कि, आप जानते हैं, हम अपनी बनाई हुई योजनाओं को ठीक से लागू करने पर ध्यान दें, न कि इस सोच में पड़ें कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और बस खेल का सामना करें।'

उन्होंने कहा, 'देखिए, इस बात पर कोई बहस नहीं है। आप जानते हैं, जब आप इतना अच्छा खेलते हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा - तो आपको आलोचनात्मक होना पड़ता है, लेकिन साथ ही, हम एक टीम के तौर पर हर मैच से कुछ न कुछ सीखने और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। (अपनी बल्लेबाज़ी पर) आप जानते हैं, 'अंत भला तो सब भला'। हम हमेशा यही कहते हैं, लेकिन साथ ही, आप जानते हैं, मेरा निजी ध्यान अपनी तैयारी पर है; मैं बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूं और अपना पूरा समर्पण दे रहा हूं। आप जानते हैं कि मुझे बस गेंदबाजी के हिसाब से प्रतिक्रिया देना पसंद है। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी टीम और अपने मैनेजमेंट के साथ हूं। इसलिए, आप जानते हैं कि मैं बस कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मेरे लिए बस यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।'