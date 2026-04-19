स्पोर्ट्स डेस्क: Lucknow Super Giants (LSG) के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और वह Punjab Kings (PBKS) के खिलाफ 19 अप्रैल को होने वाले मुकाबले में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कोच Bharat Arun ने किया फिटनेस कन्फर्म

LSG के गेंदबाजी कोच भारत अरुण ने मीडिया से बातचीत में पंत की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया। 'वह पूरी तरह ठीक हैं और कल (रविवार) मैच खेलने के लिए फिट हैं।' इस बयान के बाद LSG कैंप को बड़ी राहत मिली है।

क्या हुआ था पंत के साथ?

पंत को Royal Challengers Bengaluru (RCB) के खिलाफ मैच में चोट लगी थी। जॉश हेजलवुड की गेंद उनके कोहनी पर लगी, जिसके बाद उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, बाद में वह दोबारा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाकर Bhuvneshwar Kumar का शिकार बन गए। उस मैच में LSG 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी और RCB ने मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया।

IPL 2026 में पंत की फॉर्म चिंता का कारण

फिटनेस के बावजूद पंत की बल्लेबाजी फॉर्म LSG के लिए चिंता बनी हुई है।

5 पारियों में सिर्फ 105 रन

औसत: 26

स्ट्राइक रेट: 122

अब तक वह सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं, जो Sunrisers Hyderabad के खिलाफ आया था।

2025 सीजन में भी नहीं दिखा था दम

पंत को 2025 मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।

13 पारियों में 269 रन

औसत: 24.45

स्ट्राइक रेट: 133.16

हालांकि, उन्होंने Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ एक मैच में नाबाद 118 रन की शतकीय पारी जरूर खेली थी।

PBKS के खिलाफ होगी कड़ी परीक्षा

PBKS इस समय शानदार फॉर्म में है, ऐसे में पंत के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। LSG को अगर जीत की राह पर लौटना है, तो कप्तान पंत को बल्ले से भी योगदान देना होगा।

निष्कर्ष

LSG के लिए पंत की फिटनेस राहत की खबर जरूर है, लेकिन उनकी खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। PBKS के खिलाफ मैच में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है।