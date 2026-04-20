स्पोर्ट्स डेस्क : Lucknow Super Giants (LSG) के लिए यह मुकाबला काफी निराशाजनक रहा, जहां गेंदबाजों की कमजोर प्रदर्शन के चलते Punjab Kings (PBKS) ने 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए LSG ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया—Ayush Badoni को ओपनिंग के लिए भेजा गया, जबकि Aiden Markram को नंबर-5 पर उतारा गया।

पंत ने बताया क्यों लिया यह फैसला

मैच के बाद कप्तान Rishabh Pant ने इस रणनीति का खुलासा करते हुए कहा: 'हमारा प्लान था कि बदोनी को खुलकर खेलने की आजादी दी जाए। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि पहले से तय था। हम चाहते थे कि टॉप ऑर्डर में फ्रीडम हो और मिडिल ऑर्डर अपनी भूमिका निभाए।' पंत के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट ने इस प्लान को पहले से ही तैयार रखा था ताकि बड़े लक्ष्य का दबाव कम किया जा सके।

पावरप्ले में बदोनी की तेज शुरुआत

बदोनी ने शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेला, लेकिन जल्द ही आक्रामक अंदाज अपनाया। 21 गेंदों पर 35 रन, 5 चौके और 1 छक्का, 61 रन की ओपनिंग साझेदारी; हालांकि, पावरप्ले के आखिरी ओवर में वह आउट हो गए और टीम को शुरुआती झटका लगा।

मार्करम ने फिर छोड़ा अर्धशतक

Aiden Markram इस सीजन में अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे हैं। 22 गेंदों पर 42 रन, लगातार दूसरी बार फिफ्टी से चूके; उन्होंने अंत में तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

गेंदबाजी में भी रहे महंगे

मार्करम का दिन गेंदबाजी में भी खराब रहा। एक ओवर में 32 रन लुटाए, 5 छक्के खाए, IPL 2026 के सबसे महंगे ओवर में शामिल।

टीम की स्थिति और अगला मुकाबला

इस हार के साथ LSG की यह चौथी हार रही और टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर बनी हुई है। अब पंत की टीम का अगला मुकाबला Rajasthan Royals के खिलाफ 22 अप्रैल को होगा।