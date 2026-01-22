स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम में युवा और मैच जिताने वाले खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार चयन को लेकर बहस छिड़ जाती है। ऐसा ही एक नाम है रिंकू सिंह, जिनकी फिनिशिंग क्षमता ने उन्हें T20 क्रिकेट का खास खिलाड़ी बना दिया है। नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I में रिंकू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह दबाव में कैसे मैच का रुख बदल सकते हैं। इसी प्रदर्शन के बाद पूर्व तेज गेंदबाज साइमन डूल ने रिंकू को सीमित मौके मिलने पर सवाल खड़े किए हैं।

नागपुर में रिंकू सिंह की मैच जिताऊ पारी

बुधवार, 21 जनवरी को खेले गए पहले T20I में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने शानदार फिनिशिंग का नमूना पेश किया। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए, जिसमें चार चौके और तीन गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस तेज़ तर्रार पारी की बदौलत भारत 238 रन तक पहुंचा और बाद में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराकर सीरीज़ में बढ़त बना ली।

साइमन डूल का बड़ा बयान

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट साइमन डूल का मानना है कि रिंकू सिंह को भारत के लिए T20I क्रिकेट में जितने मौके मिलने चाहिए थे, उतने नहीं मिले। डूल ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि रिंकू की क्षमता और निरंतरता को देखते हुए वह अब तक काफी ज्यादा मैच खेल सकते थे। उनके मुताबिक, रिंकू को लंबे समय से भारतीय टीम में नियमित जगह मिलनी चाहिए थी।

“रिंकू खेल के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक हैं”

साइमन डूल ने रिंकू की तारीफ करते हुए उन्हें मौजूदा दौर के बेहतरीन फिनिशर्स में शामिल किया। उन्होंने कहा कि रिंकू ने IPL में चार-पांच साल पहले ही अपनी प्रतिभा दिखा दी थी। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता और दबाव में शांत रहने का स्वभाव उन्हें खास बनाता है। डूल का मानना है कि भारत ने रिंकू के टैलेंट का अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं किया है।

T20I करियर में अब तक सीमित मौके

2023 में T20I डेब्यू करने के बाद से रिंकू सिंह ने अब तक सिर्फ 36 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले हैं। इसके बावजूद, उन्होंने कई बार मैच जिताऊ पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। हालांकि, उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 की भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई थी, जो कई फैंस और एक्सपर्ट्स के लिए हैरानी की बात रही।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली जगह

रिंकू सिंह के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह चयन इस बात का संकेत है कि टीम मैनेजमेंट अब उनकी फिनिशिंग क्षमता पर भरोसा जता रहा है। आने वाले समय में अगर उन्हें लगातार मौके मिलते हैं, तो वह भारत के लिए मैच विनर की भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं।