स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Rajasthan Royals के टीम मैनेजर Romi Bhinder डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। Board of Control for Cricket in India (BCCI) की एंटी-करप्शन यूनिट (ACSU) ने इस मामले में नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई जांच

11 अप्रैल को Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ मैच के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें RR के युवा खिलाड़ी Vaibhav Sooryavanshi को मैनेजर के फोन की ओर देखते हुए देखा गया। इसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी गई।

क्या कहते हैं नियम?

IPL के नियमों के अनुसार टीम मैनेजर डगआउट में फोन रख सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में कॉल या फोन का उपयोग ड्रेसिंग रूम से ही किया जाना चाहिए।

मेडिकल इमरजेंसी बनी वजह?

रिपोर्ट के मुताबिक, रोमी भिंडर हाल ही में गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। एक सूत्र ने बताया: 'उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे और उन्हें नागपुर के अस्पताल में लगभग एक महीने तक भर्ती रहना पड़ा था।' बताया गया कि वह कुछ समय वेंटिलेटर पर भी रहे और बाद में ICU में इलाज के बाद रिकवर हुए।

‘उन्होंने कॉल नहीं किया, सिर्फ फोन देखा’

एक अन्य सूत्र के अनुसार: 'रोमी नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने मैच के दौरान न कोई कॉल किया और न ही रिसीव किया, वह सिर्फ फोन स्क्रॉल कर रहे थे।' सूत्र ने यह भी बताया कि उनकी तबीयत के चलते उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है, इसलिए वह ड्रेसिंग रूम तक नहीं जा पाए।

अस्थमा के कारण ड्रेसिंग रूम नहीं गए?

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भिंडर अस्थमा से पीड़ित हैं और उन्हें ज्यादा चलने या सीढ़ियां चढ़ने से बचने की सलाह दी गई है। सूत्र के मुताबिक: 'डगआउट से ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए करीब 50 कदम चलना और 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, यही वजह रही कि उन्होंने वहीं फोन देख लिया।'

48 घंटे में देना होगा जवाब

ACSU ने भिंडर को नोटिस देकर 48 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब देखना होगा कि उनकी मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लिया जाता है।

अगला मुकाबला

RR का अगला मैच Sunrisers Hyderabad के खिलाफ 13 अप्रैल को हैदराबाद में खेला जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बीच भिंडर टीम के साथ डगआउट में नजर आते हैं या नहीं।