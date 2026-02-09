नई दिल्ली : ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम की धीमी पारी को लेकर दिग्गज क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग और भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने बाबर के हालिया फॉर्म और उनकी भूमिका पर खुलकर राय रखी है।

नीदरलैंड्स के खिलाफ बाबर की जूझती पारी

टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में बाबर आज़म ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 18 गेंदों में सिर्फ 15 रन बनाए। हालांकि पाकिस्तान यह मुकाबला तीन विकेट से जीतने में सफल रहा, लेकिन बाबर की पारी को लय से बाहर माना गया। इस पारी के दौरान वह न तो बाउंड्री लगा पाए और न ही स्ट्राइक रोटेट कर सके।

रिकी पोंटिंग की चिंता: पावर और टाइमिंग में आई कमी

रिकी पोंटिंग का मानना है कि बाबर की बल्लेबाजी में पहले जैसी ताकत और टाइमिंग नजर नहीं आ रही। पोंटिंग ने कहा, 'अगर आप 18 गेंदों में 15 रन बना रहे हैं तो न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरे बल्लेबाज पर भी दबाव डालते हैं। बाबर को शुरुआत में ही बाउंड्री लगानी होंगी, नहीं तो टीम की पूरी गति प्रभावित होती है।' उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बाबर को फिर से नंबर-3 पर बल्लेबाजी करानी चाहिए, ताकि पावरप्ले में फील्ड की पाबंदियों का फायदा मिल सके।

रवि शास्त्री बोले: उम्मीदों का बोझ बन रहा चुनौती

रवि शास्त्री ने बाबर पर बढ़ते दबाव को उनकी प्रतिष्ठा से जोड़ा। शास्त्री ने कहा, 'करियर के इस पड़ाव पर उम्मीदों का बोझ होता है। लोग चाहते हैं कि आप हर मैच में कमाल करें। पहले पांच गेंदों में दो बाउंड्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही आउट हो जाएं।'

उनका मानना है कि टी20 क्रिकेट में मिडिल ओवर्स बेहद अहम होते हैं और वहां समय लेना टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

बाबर की भूमिका पर बड़ा फैसला संभव

पोंटिंग ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान को यह भी सोचना होगा कि बाबर को मौजूदा भूमिका में रखा जाए या नहीं। उन्होंने कहा, 'अगर पाकिस्तान को टूर्नामेंट में आगे जाना है तो उन्हें बाबर आज़म का सर्वश्रेष्ठ संस्करण चाहिए।'

पाकिस्तान का अगला मुकाबला

पाकिस्तान का अगला मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 11 फरवरी को कोलंबो में अमेरिका (USA) के खिलाफ होगा। इस मैच में बाबर आज़म पर सबकी नजरें होंगी कि क्या वह आलोचनाओं का जवाब बल्ले से दे पाते हैं या नहीं।