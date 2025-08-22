स्पोर्ट्स डेस्क: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेट निदेशक मो बोबट ने आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी से पहले मोहम्मद सिराज को रिटेंशन के जरिए नही लेने के फ्रेंचाइजी के फैसले पर खुलकर बात की। सिराज 2017 से बेंगलुरु स्थित फ्रैंचाइजी की रीढ़ की हड्डी थे। मेगा नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया और फ्रैंचाइजी ने लीग के 18वें संस्करण में तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को चुना।

आईपीएल 2025 के लिए भुवनेश्वर कुमार को चुनना फ्रैंचाइजी के लिए एक मास्टरस्ट्रोक की तरह लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपना पहला खिताब जीता। मो बोबट ने खुलासा किया कि सभी रिटेंशन कॉल्स में से मोहम्मद सिराज ही वह खिलाड़ी थे जिन पर आरसीबी ने सबसे लंबा विचार विमर्श किया।

मो बोबाट ने कहा, 'हम भुवनेश्वर कुमार को लेने के लिए उत्सुक थे और हमें लगा कि मोहम्मद सिराज को टीम में बनाए रखने से भुवी (भुवनेश्वर कुमार) को लेना मुश्किल हो जाएगा।'

आरसीबी ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में भुवनेश्वर कुमार को खरीदने के लिए 10.75 रुपये खर्च किए और मेरठ के इस तेज गेंदबाज ने टूर्नामेंट के 14 मैचो में 28.41 की औसत से 17 विकेट लिए। दूसरी ओर आरसीबी द्वारा रिलीज किए जाने के बाद सिराज शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन्स में शामिल हो गए। जहां फ्रैंचाइजी ने उन्हें मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ रुपये में खरीदा। आईपीएल 2025 के दौरान यह तेज गेंदबाज अपने शानदार फॉर्म मे था जहा उन्होंने 15 मैचो में 16 विकेट लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 रहा।

रजत पाटीदार को कप्तानी देने पर मो बोबाट ने कहा, 'हमने विराट से बात की कि रजत कप्तानी में नए है और विराट ने कहा, 'देखिए, मैं 100% मदद के लिए तैयार हूं। अगर रजत सफल होते है तो यह हम सबके हित में है। आइए इसे आजमाते है।' विराट का आशीर्वाद और उनकी स्वीकृति पाना शानदार था क्योंकि वह हमारी टीम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।'