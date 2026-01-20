WPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की उभरती हुई स्टार बल्लेबाज़ गौतमी नाइक को उनके क्रिकेटिंग आइडल हार्दिक पंड्या से ऐसा सरप्राइज मिला, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। गुजरात जायंट्स के खिलाफ RCB की जीत के बाद गौतमी को हार्दिक पंड्या का एक खास वीडियो मैसेज दिखाया गया, जिसने उन्हें भावुक कर दिया।

RCB की जीत के बाद खास पल

सोमवार को खेले गए WPL 2026 मुकाबले में RCB ने गुजरात जायंट्स को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ RCB का अपराजेय अभियान पांच मैचों तक पहुंच गया। मैच के बाद गौतमी नाइक ने खुलासा किया कि वह भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को अपना आदर्श मानती हैं और उन्हीं की तरह दबाव में शांत रहकर प्रदर्शन करना चाहती हैं।

A moment Gautami Naik will never forget 👌🏻



She wasn't ready for this surprise from her cricketing idol 🔝📱



A moment to remember forever. ✨🏏#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #GGvRCB | @hardikpandya7 | @RCBTweets pic.twitter.com/Th9z5nmzqY — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 20, 2026

गौतमी नाइक ने बताया हार्दिक को क्यों मानती हैं अपना आदर्श

WPL द्वारा साझा किए गए वीडियो में गौतमी ने कहा, 'मेरे क्रिकेटिंग आइडल हार्दिक पंड्या हैं। मैं उनकी तरह खेलना चाहती हूं। दबाव की परिस्थितियों में वह जिस तरह शांत रहते हैं, वह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरा स्वभाव भी वैसा ही है और मैं टीम के लिए उसी तरह योगदान देना चाहती हूं।'

हार्दिक पंड्या का वीडियो मैसेज बना खास सरप्राइज

इसी दौरान गौतमी को एक फोन दिया गया, जिसमें हार्दिक पंड्या का वीडियो मैसेज था। पंड्या ने कहा, 'हाय गौतमी, हार्दिक यहां। मुझे पता चला कि मैं तुम्हारा क्रिकेटिंग आइडल हूं। यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर पा रहा हूं। तुम्हारी पहली फिफ्टी के लिए बहुत-बहुत बधाई। खेल का आनंद लो, अनुशासित रहो और आगे चलकर अपने फ्रेंचाइज़ी और देश के लिए शानदार प्रदर्शन करो।'

भावुक हुईं गौतमी, कही दिल की बात

वीडियो देखने के बाद गौतमी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाईं। उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वह मेरे आइडल हैं और उनसे मैसेज मिलना मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूं और उनके जैसा खिलाड़ी बनना चाहती हूं।'

उन्होंने आगे कहा, 'हार्दिक सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। कृपया मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, उम्मीद है आप भारत को वर्ल्ड कप जिताएंगे।'