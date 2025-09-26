दुबई : भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाव के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई और टूर्नामेंट के सूत्रों के अनुसार इन दोनों के कुछ इशारों के लिए प्रतिबंध की संभावना है।

पता चला है कि भारत के खिलाफ पिछले रविवार को हुए मैच के दौरान ‘अभद्र भाषा और आक्रामक इशारों' के लिए रऊफ पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर फरहान ने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि पाकिस्तान में उनकी पख्तून जनजाति में गोलीबारी का जश्न मनाना पारंपरिक तरीका है इसलिए उन्होंने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दोनों खिलाड़ियों पर भड़काऊ इशारे करने का आरोप लगाया है। दोनों टीमें रविवार को एशिया कप फाइनल में आमने सामने होंगी।