स्पोर्ट्स डेस्क: अफगानिस्तान के T20I कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान में तीन अफगान क्रिकेटरों की हत्या के बाद पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) फ्रेंचाइज़ी Lahore Qalandars को अपनी सोशल मीडिया बायो से हटा दिया है। यह कदम उस समय आया जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई-नेशन T20I सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया।

राशिद ने X (पूर्व में Twitter) पर पोस्ट किया: “पाकिस्तान की हालिया एयरस्ट्राइक में नागरिकों की जान जाने का समाचार गहरा दुख देता है — इस त्रासदी में महिलाएं, बच्चे और युवा क्रिकेटर मारे गए, जिनका सपना था कि वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करें।”

इस हमले में कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून मारे गए। अफगानिस्तान के अन्य अनुभवी क्रिकेटरों ने भी कड़ी निंदा की। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने लिखा, “यह अमानवीय और शर्मनाक कृत्य हमारी बहादुर क़ौम को कमजोर नहीं कर सकता।”

और गुलबदीन नैब ने कहा, “पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया यह क़त्लेआम हमारे लोगों, गर्व और स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन यह अफगान आत्मा को कभी नहीं तोड़ सकता।”

राशिद खान ने अब तक कई लीगों में खेला है और Lahore Qalandars के लिए तीन सीज़न में 44 विकेट लिए हैं। उनका औसत 15.47 और इकॉनमी रेट 6.13 रन प्रति ओवर है। आईपीएल और PSL के शेड्यूल के टकराव के कारण Rashid वैसे भी PSL 2026 खेलना मुश्किल था, लेकिन अब यह अफगान क्रिकेटरों के PSL बॉयकॉट की शुरुआत भी बन सकता है।

अफगानिस्तान की जगह इस ट्राई-नेशन सीरीज़ में जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है।