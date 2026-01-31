चंडीगढ़ : सौराष्ट्र ने शनिवार को क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 में अपने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी लीग मैच में चंडीगढ़ को पारी और 56 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ सौराष्ट्र ने सात अंक हासिल किए और ग्रुप स्टैंडिंग में अपनी स्थिति मजबूत की। तीसरे दिन के 31 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर से अपनी दूसरी पारी शुरू करते हुए चंडीगढ़ 64 ओवर में 261 रन पर ऑल आउट हो गया। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर राजंगद बावा ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, जबकि शिवम भाम्बरी (48) और वैभव नारंग (47) ने भी उपयोगी योगदान दिया।

सौराष्ट्र के लिए चिराग जानी सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 13 ओवर में 4-78 के आंकड़े दिए। धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने भी 12 ओवर में 53 रन देकर चार विकेट लिए। जयदेव उनादकट और चेतन सकारिया ने एक-एक विकेट लिया। इससे पहले सौराष्ट्र ने पहली पारी में एक बड़ी बढ़त हासिल की थी, जो निर्णायक साबित हुई। विकेटकीपर-बल्लेबाज हार्विक देसाई, जिन्होंने एक शानदार दोहरा शतक लगाकर टीम के दबदबे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस जीत ने सौराष्ट्र को 7 अंकों के साथ अस्थायी रूप से ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंचा दिया है, हालांकि इंदौर में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश का खेल खत्म होने के बाद वे दूसरे स्थान पर खिसक सकते हैं।