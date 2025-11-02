स्पोर्ट्स डेस्क: कर्नाटक के अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर (Karun Nair) ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए केरल के खिलाफ धमाकेदार दोहरा शतक जड़ दिया। तिरुवनंतपुरम के केसीए क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे ग्रुप बी मुकाबले में नायर ने 389 गेंदों पर 233 रन ठोके, जिसमें 21 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

नायर ने शुरुआती झटकों के बाद कर्नाटक की पारी को संभाला। उन्होंने पहले कृष्णन श्रीजीत के साथ 124 रनों की साझेदारी की और फिर रविचंद्रन स्मरण के साथ नाबाद 297 रनों की पार्टनरशिप की, जिससे कर्नाटक ने दूसरे दिन ही मजबूत स्थिति हासिल कर ली।

33 वर्षीय करुण नायर के लिए यह पारी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ से पहले यह प्रदर्शन राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को एक बार फिर याद दिलाने वाला है कि वह अब भी लंबे फॉर्मेट में भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं।

इससे पहले नायर ने घरेलू सर्किट में सौराष्ट्र के खिलाफ अर्धशतक और गोवा के खिलाफ नाबाद 174 रन बनाए थे। नायर का यह पांचवां दोहरा शतक है। उन्होंने इससे पहले इंडिया ‘ए’ के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दोहरा शतक और इंग्लैंड की काउंटी टीम नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए भी 2024 में 202* रन बनाए थे।

टेस्ट क्रिकेट में भी करुण नायर अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं — वे वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी (303)* लगाई थी।