नई दिल्ली : अजय रोहेरा (151) की शतकीय, जयंत यादव (71) और अमन खान (66) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर पुड्डुचेरी ने रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप डी मुकाबले तीसरे दिन सोमवार को दिल्ली के खिलाफ 481 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर 187 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दिन का खेल समाप्त होने के समय दिल्ली ने दूसरी पारी में 23 ओवरों में बिना कोइ विकेट खोए 76 रन बना लिए है। हालांकि वह अभी 111 रन पीछे है। अर्पित राणा (नाबाद 40) और सनत सांगवान (नाबाद 24) क्रीज पर मौजूद है।

पुड्डुचेरी ने कल के चार विकेट पर 240 रनों से आगे खेलना शुरु किया। आज यहां सुमित माथुर ने अमन खान (66) को आउटकर दिल्ली को पांचवी सफलता दिलाई। इसके बाद सिमरजीत सिंह ने अजय रोहेरा को अपना शिकार बना लिया। अजय रोहेरा ने 205 गेंदों में 19 चौके लगाते हुए 151 रनों महत्वपूर्ण की पारी खेली। पुड्डुेचरी का सातवां विकेट जयंत यादव (71) के रूप में गिरा। उन्हें सुमित कुमार ने आउट किया। पुनीत दाते (26) और गौरव यादव (पांच) को ऋतिक शौकीन ने आउट किया। 118वें ओवर की पहली गेंद पर सुमित माथुर ने कप्तान सागर उदेशी (25) को आउटकर पुड्डुचेरी का पारी का 481 के स्कोर पर अंत कर दिया।

दिल्ली के लिए ऋतिक शौकीन, सुमित माथुर और सिमरजीत सिंह ने तीन-तीन विकेट लिये। सुमित कुमार ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली के लिए र्पित राणा और सनत सांगवान की सलामी जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत करते हुए बिना कोई विकेट खोए स्टंप के समय 23 ओवरों में 76 रन बना लिए है।

