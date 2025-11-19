स्पोर्ट्स डेस्क : रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एक ऐसा अनोखा दृश्य देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। मेघालय के खिलाफ मुकाबले में मणिपुर के बल्लेबाज लामबम सिंह को गेंद को दो बार हिट करने (Hit The Ball Twice) के दुर्लभ नियम के तहत आउट दे दिया गया। क्रिकेट में ऐसा आउट 20 साल बाद देखने को मिला है।

कैसे हुआ यह दुर्लभ विकेट?

मेघालय के गेंदबाज आर्यन बोरा की गेंद सबसे पहले बल्लेबाज के बल्ले से लगी और स्टंप्स की ओर लुढ़कने लगी। विकेट बचाने की कोशिश में लामबम सिंह ने फौरन बल्ले से गेंद को दूसरी बार रोक दिया। विपक्षी टीम ने अपील की और अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया।

इस आउट के साथ, लामबम सिंह रणजी इतिहास में इस तरीके से आउट होने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए। इससे पहले 2005-06 में जम्मू-कश्मीर के कप्तान ध्रुव महाजन इसी नियम में आउट हुए थे।

क्या कहते हैं MCC के नियम?

MCC के नियम 34.1.1 के अनुसार, बल्लेबाज आउट तभी माना जाएगा जब— गेंद खेल में हो, वह बल्ले/शरीर से छू जाए और बल्लेबाज जानबूझकर दूसरी बार बल्ले या शरीर से गेंद को मार दे, सिवाय इसके कि दूसरी बार वह सिर्फ अपने विकेट की रक्षा के लिए किया गया हो।

इसी नियम को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया कि बल्लेबाज ने विकेट बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से गेंद रोकी थी, न कि जानबूझकर हिट किया।

अश्विन ने बताया अंपायर की गलती!

पूर्व भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इसे अंपायर की बड़ी भूल करार दिया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज ने केवल विकेट बचाने की कोशिश की थी और इसे ‘गली क्रिकेट वाला नियम’ कहकर अपनी नाराजगी जताई।

