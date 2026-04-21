लखनऊ : राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 के इस जरूरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ काफी कॉन्फिडेंस के साथ उतरेगी और यह सही भी है। उनका क्रिकेट फीयरलेस यंग बैटिंग और एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक से चला है जिसने अक्सर अच्छा परफॉर्म किया है। दूसरी ओर, लखनऊ अपने होम ग्राउंड पर काफी प्रेशर में लौटा, लगातार निराशाजनक नतीजों के बाद रिदम और कंसिस्टेंसी की तलाश में।

यह मुकाबला कई मायनों में, स्टाइल में एक क्लासिक कंट्रास्ट है। एक तरफ राजस्थान का फीयरलेस यूथ-ड्रिवन अप्रोच है, और दूसरी तरफ लखनऊ, जो अपने सीजन को होम ग्राउंड पर और गहरे संकट में जाने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। लखनऊ ने अब तक 6 मैचों में से सिर्फ 2 जीते हैं, और वे अभी तीन मैचों में हार का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हालांकि कुछ इंडिविजुअल पल क्वालिटी के रहे हैं, लेकिन वे एक यूनिट के तौर पर पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता रही है।

वहीं राजस्थान ने 6 मैचों में से 4 जीते हैं। भले ही उन्हें हाल ही में कुछ झटके लगे हों, लेकिन इस मैच में उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर, बैलेंस और फॉर्म अभी भी अपने अपोनेंट्स से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। लखनऊ के लिए बैटिंग यूनिट सबसे बड़ी चिंता का विषय रही है। मिचेल मार्श और एडेन माकर्रम ने अच्छी शुरुआत दी है, लेकिन उस शुरुआत को बड़े, मैच जिताने वाले योगदान में नहीं बदला है।

निकोलस पूरन एक मुश्किल सीजन से गुजर रहे हैं, मिडिल ऑडर्र में टाइमिंग और कंसिस्टेंसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कप्तान, ऋषभ पंत ने कुछ असरदार कैमियो के साथ इरादा दिखाया है, लेकिन एक कमांडिंग पारी जो सच में टीम को संभाले, इस सीजन में अभी तक नहीं आई है। मुकुल चौधरी और अब्दुल समद ने कभी-कभी योगदान दिया है, लेकिन उनमें भी कंसिस्टेंसी की कमी रही है।

बॉलिंग डिपाटर्मेंट में, मोहम्मद शमी अभी तक अपनी बेस्ट रिदम में नहीं आए हैं, जबकि आवेश खान इनकंसिस्टेंट रहे हैं। मणिमारन सिद्धार्थ और दिग्वेश राठी ने टुकड़ों में योगदान दिया है। हालांकि, प्रिंस यादव कंट्रोल और समय पर ब्रेकथ्रू के साथ सबसे अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। बैटिंग में और गहराई लाने के लिए आयुष बदोनी एक ज़रूरी ऑप्शन बने हुए हैं। इस बीच, राजस्थान को उनके टॉप ऑडर्र से अच्छा फ़ायदा हुआ है।

वैभव सूर्यवंशी एक असली ब्रेकआउट स्टार के तौर पर उभरे हैं, जो पूरी आजादी और अटैकिंग इरादे से खेल रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल ने टॉप पर स्थिरता और मैच्योरिटी दी है। ध्रुव जुरेल नंबर तीन की भूमिका में अच्छी तरह से जम गए हैं, और रियान पराग बैलेंस और टैक्टिकल अवेयरनेस के साथ टीम को लीड कर रहे हैं। शिमरोन हेटमायर और डोनोवन फरेरा फिनिशिंग डिपाटर्मेंट को असरदार तरीके से मजबूत करते हैं। रवींद्र जडेजा ऑलराउंड कंट्रोल और अनुभव लाते हैं, जबकि बॉलिंग अटैक उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है।

जोफ्रा आर्चर नई गेंद से शुरुआत में ही बढ़त बना रहे हैं, नांद्रे बर्गर पेस और मूवमेंट से उनका साथ दे रहे हैं, और रवि बिश्नोई बीच के ओवरों में उनके सबसे भरोसेमंद विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। बृजेश शर्मा अटैक में काम की गहराई जोड़ते हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहार वाजपेयी एकाना स्टेडियम की पिच धीमी होने की उम्मीद है, जिससे स्पिनरों को मदद मिलेगी। यहां पहली इनिंग का एवरेज स्कोर लगभग 173 है, और जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, ग्रिप और टर्न की वजह से बैटिंग और मुश्किल होती जाती है। हालांकि, लाइट्स में ओस लक्ष्य हासिल करने वाली टीम की मदद कर सकती है।

मौसम गर्म और साफ रहने की उम्मीद है और बारिश से कोई रुकावट नहीं आएगी। असल में, यह मैच मोमेंटम बनाम प्रेशर का है। राजस्थान आज़ादी और अग्रेसन के साथ खेलता है, खासकर अपने युवा टॉप ऑडर्र और अटैकिंग बॉलिंग यूनिट के जरिए। उनका तरीका सीधा है - तेजी से स्कोर करें, जल्दी अटैक करें, और शुरू से ही विरोधी टीम पर प्रेशर डालें। इस बीच, लखनऊ पर अपने घर में जवाब देने का प्रेशर है। उनके सीनियर बैटिंग ग्रुप ने लगातार अच्छा नहीं किया है, और अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो टूर्नामेंट स्टैंडिंग में उनके और नीचे जाने का रिस्क है।

मुख्य मुकाबला राजस्थान के टॉप ऑडर्र और लखनऊ के नए बॉल अटैक के बीच होगा, जिसकी लीडरशिप मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव कर रहे हैं। मौजूदा फॉर्म और बैलेंस के हिसाब से राजस्थान थोड़ी फेवरेट के तौर पर शुरू करेगी। उनके पास ज़्यादा सेटल टॉप ऑडर्र और एक बॉलिंग अटैक है जो लगातार असरदार रहा है। लखनऊ को अपने घर में अपनी गिरावट को रोकने के लिए पूरी टीम के परफॉर्मेंस की जरूरत होगी। बड़ी तस्वीर काफी साफ है, राजस्थान का निडर, युवा क्रिकेट बनाम लखनऊ की अपने घरेलू सीजन में कंट्रोल और कॉन्फिडेंस वापस पाने की कोशिश।