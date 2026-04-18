मुल्लांपुर (पंजाब) : लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए राहत की खबर है कि कप्तान ऋषभ पंत पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को होने वाले अहम IPL मुकाबले में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। पंत को पिछले मैच में जोश हेजलवुड की एक शॉर्ट गेंद बाएं हाथ पर लगी थी, जिसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। वह हालांकि बाद में बल्लेबाजी के लिए लौटे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके।

टीम प्रबंधन के अनुसार यह गंभीर चोट नहीं, बल्कि केवल सूजन थी। गेंदबाजी कोच अरुण ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, 'वह पूरी तरह ठीक हैं और कल खेलने के लिए फिट हैं।' अरुण ने टीम के तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव ने परिपक्वता दिखाई है, जबकि मयंक यादव और मोहसिन खान ने चोट के बाद अच्छी वापसी की है। उन्होंने कहा, 'सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन हम गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।'

भारतीय टीम के इस पूर्व गेंदबाजी कोच ने कहा, 'कोचिंग तभी प्रभावी होती है जब आप हर खिलाड़ी के साथ भरोसे का रिश्ता बनाते हैं। मुझे लगता है कि मैं गेंदबाजों के साथ अच्छा तालमेल बना पाया हूं।'