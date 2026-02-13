स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 सीज़न से पहले राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा और साहसी फैसला लेते हुए 24 वर्षीय ऑलराउंडर रियान पराग को टीम की कमान सौंप दी है। यह बदलाव उस समय आया है जब लंबे समय तक कप्तानी संभालने वाले संजू सैमसन ब्लॉकबस्टर ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए। सैमसन के जाने से रॉयल्स के साथ उनका 11 साल पुराना रिश्ता समाप्त हो गया। अब फ्रेंचाइजी युवा नेतृत्व के साथ नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रही है।

संजू सैमसन का युग समाप्त

राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन सिर्फ कप्तान नहीं, बल्कि टीम की पहचान थे। एक युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के रूप में शुरुआत करने वाले सैमसन ने समय के साथ खुद को टीम के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल किया। हालांकि 2025 का सीज़न टीम के लिए बेहद निराशाजनक रहा। 14 मुकाबलों में सिर्फ चार जीत के साथ रॉयल्स अंक तालिका में सबसे नीचे रही। सीज़न के बाद सैमसन ने नई चुनौती की इच्छा जाहिर की और संकेत दिए कि वह बदलाव के लिए तैयार हैं।

इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बड़ा ट्रेड हुआ, जिसमें कथित तौर पर रवींद्र जडेजा और सैम कुरेन जैसे खिलाड़ी दूसरी ओर से आए। यह सौदा सैमसन को एमएस धोनी के मार्गदर्शन में खेलने का अवसर देगा और CSK के मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करेगा।

रियान पराग पर भरोसा क्यों?

रियान पराग की कप्तानी की घोषणा अचानक नहीं, बल्कि योजनाबद्ध निर्णय माना जा रहा है। पिछले सीज़न में जब सैमसन चोट के कारण बाहर थे, तब पराग ने आठ मैचों में टीम की अगुवाई की थी। हालांकि उन मुकाबलों में टीम को सिर्फ दो जीत मिलीं, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन के स्तर पर पराग प्रभावशाली रहे। उन्होंने 38.57 की औसत से रन बनाए और एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 95 रन की शानदार पारी खेली, जो उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया।

नेतृत्व को लेकर पराग का आत्मविश्वास

हाल के इंटरव्यू में पराग ने नेतृत्व के लिए अपनी मानसिक तैयारी पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि टीम मीटिंग्स और मैच विश्लेषण के दौरान उनके सुझाव अधिकांश समय सही साबित होते रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कप्तानी सिर्फ मैदान पर फैसले लेने का नाम नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तेज और रणनीतिक रूप से सजग रहने का खेल है। ऑक्शन के बाद टीम संयोजन चाहे जैसा भी हो, वह जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं।

द्रविड़ के बाद नई दिशा

2025 के अंत में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पद छोड़ने के बाद फ्रेंचाइज़ी पहले ही संक्रमण के दौर से गुजर रही है। ऐसे में युवा कप्तान की नियुक्ति राजस्थान रॉयल्स के लिए नई रणनीति का संकेत है। टीम अब अनुभव और युवा ऊर्जा के मिश्रण के साथ अपने जीतने के फॉर्मूले को दोबारा स्थापित करना चाहती है। पराग की आक्रामक सोच और आधुनिक क्रिकेट की समझ रॉयल्स को नई पहचान दे सकती है।