मुंबई : भारत की टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान Suryakumar Yadav ने अपने भविष्य की योजनाओं और टीम की सफलता पर खुलकर बात की। अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में खेले गए फाइनल में भारत ने New Zealand national cricket team को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। इस जीत के साथ भारत ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि फिलहाल उनका सबसे बड़ा प्लान घर जाकर आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना है।

भारत की ऐतिहासिक जीत और नए रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ भारत तीन बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गया। इससे पहले भारतीय टीम 2007 और 2024 में भी यह खिताब जीत चुकी थी। इसके अलावा भारत टी20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दो बार जीतने वाली भी पहली टीम बन गया। खास बात यह रही कि यह जीत भारत की अपनी धरती पर आई, जिससे यह उपलब्धि और भी यादगार बन गई।

जीत के बाद सूर्यकुमार का सरल प्लान

इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्लान बेहद सरल हैं। उन्होंने कहा कि अभी उनका पहला लक्ष्य घर लौटकर आराम करना है। उनके मुताबिक पिछले कुछ महीनों से टीम लगातार क्रिकेट खेल रही थी और टूर्नामेंट के दौरान काफी दबाव भी था। ऐसे में शरीर और दिमाग दोनों को आराम देना जरूरी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिलहाल उनका प्लान सिर्फ इतना है कि घर जाएं, अच्छा खाना खाएं और दो दिन तक आराम से सोएं। इसके बाद ही वह आने वाले टूर्नामेंटों के बारे में सोचेंगे।

फैंस के समर्थन को दिया खास श्रेय

सूर्यकुमार यादव ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय केवल खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को भी दिया।उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान देशभर से टीम को अपार समर्थन मिला। फैंस की दुआएं और उत्साह खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करते रहे। उनके अनुसार भारत में वर्ल्ड कप जीतना एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि यहां क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है।

परिवार के साथ बांटे जीत के खास पल

कप्तान ने यह भी बताया कि जीत के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार के साथ इस खुशी को साझा किया। सूर्यकुमार यादव के माता-पिता भी इस ऐतिहासिक पल के दौरान उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि अब वह कुछ समय परिवार के साथ शांति से बैठकर इस जीत की यादों को साझा करना चाहते हैं। उनके लिए यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत और सपनों की पूर्ति का प्रतीक है।

2028 ओलंपिक पर नजर

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भारतीय टीम का लक्ष्य यहीं खत्म नहीं होता। सूर्यकुमार यादव ने संकेत दिया कि टीम अब अगले बड़े लक्ष्य की ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का 2028 Summer Olympics में शामिल होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा मौका है। टीम का लक्ष्य उस टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना होगा। इसके अलावा उसी साल होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत खिताब की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगा।

रोहित शर्मा के भरोसे को दिया क्रेडिट

सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी के सफर में Rohit Sharma के योगदान को भी याद किया। उन्होंने बताया कि 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद जब रोहित ने कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने सूर्यकुमार पर भरोसा जताया। सूर्यकुमार के अनुसार यह भरोसा उनके लिए बेहद खास था और उसी से उन्हें टीम को आगे ले जाने की प्रेरणा मिली।

सचिन तेंदुलकर की याद दिलाने वाले नारे

टीम इंडिया की जीत के बाद जब सूर्यकुमार यादव मुंबई पहुंचे तो वहां फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। भीड़ में “सूर्य… सूर्य…” के नारे गूंज रहे थे। इस पर सूर्यकुमार ने कहा कि उन्हें यह सुनकर Sachin Tendulkar के लिए लगने वाले मशहूर “सचिन-सचिन” नारों की याद आ गई। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है।

टीम के साथ यादगार जश्न

कप्तान ने टीम के जश्न के बारे में भी दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पूरी टीम ने साथ मिलकर उस पल का आनंद लिया। सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा कि अगर वह बता पाते कि उस रात टीम ने क्या किया, तो शायद सब हैरान हो जाते। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि खिलाड़ी सुबह आठ बजे तक जागते रहे और साथ में जीत का जश्न मनाते रहे।

IPL और आने वाली चुनौतियां

टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब खिलाड़ियों का ध्यान अगले बड़े टूर्नामेंट की ओर जाएगा। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जल्द ही Indian Premier League का नया सीजन शुरू होने वाला है। हालांकि अभी शेड्यूल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सभी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के लिए उत्साहित हैं। आईपीएल के बाद टीम फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और अन्य बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी शुरू करेगी।

मुंबई से जुड़ी खास भावनाएं

सूर्यकुमार यादव ने यह भी कहा कि उनके क्रिकेट सफर की शुरुआत मुंबई के चेंबूर इलाके से हुई थी। उन्होंने बताया कि यही वह जगह है जहां उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे अपने सपनों को साकार किया। आज दुनिया भर में सफलता मिलने के बावजूद वह अपने उस शुरुआती दौर को कभी नहीं भूल सकते।