स्पोर्ट्स डेस्क : फैसलाबाद में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को आठ विकेट से मात देकर तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 104 गेंदों पर नाबाद 123 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। यह उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद पहला शतक था। डी कॉक की पारी और गेंदबाज़ों के अनुशासित प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 270 रनों के लक्ष्य को 59 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया।

डी कॉक की वापसी और शतकीय कमाल

क्विंटन डी कॉक ने अपने करियर का 22वां वनडे शतक जड़कर दक्षिण अफ्रीका की जीत की नींव रखी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद वापसी करते हुए उन्होंने शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया। डी कॉक ने लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (46 रन) के साथ तेज़ 81 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दी। इसके बाद टोनी डी ज़ोरज़ी के साथ उन्होंने 153 रनों की अटूट साझेदारी की, जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

डी कॉक ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के लगाए। उन्होंने पहले 56 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर सलमान अली आगा की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उनकी यह पारी संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने पाकिस्तान के गेंदबाज़ों को बेबस कर दिया।

डी जोरजी की धमाकेदार बल्लेबाजी

टोनी डी ज़ोरज़ी ने डी कॉक का शानदार साथ निभाते हुए 76 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने मोहम्मद नवाज़ के एक ओवर में 13 गेंदों पर 27 रन ठोककर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। डी ज़ोरज़ी ने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ-साथ ज़रूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाए और पाकिस्तान के स्पिन आक्रमण को पूरी तरह असहाय बना दिया। उनकी और डी कॉक की साझेदारी ने पाकिस्तान के गेंदबाज़ों पर लगातार दबाव बनाए रखा और लक्ष्य का पीछा आसान बना दिया।

पाकिस्तान की गेंदबाजी – बिखरा आक्रमण, घटता असर

पाकिस्तान ने मैच में आठ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी डी कॉक और डी ज़ोरज़ी की जोड़ी को रोक नहीं सका। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को शुरुआती विकेट नहीं मिले, जबकि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान भी प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। गेंदबाज़ों की रणनीति में तालमेल की कमी साफ दिखी, जिससे दक्षिण अफ्रीका को रन गति बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं हुई।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने रखी जीत की नींव

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों ने शानदार शुरुआत दी। नांद्रे बर्गर (4/46) और नकाबा पीटर (3/55) ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को शुरुआती ओवरों में झकझोर दिया। सिर्फ पांच ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 22/3 था। बर्गर ने फखर ज़मान, बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को पवेलियन भेजकर मैच पर नियंत्रण कर लिया।

पाकिस्तान के लिए सैम अयूब (53) और सलमान अली आगा (69) ने कुछ समय तक संघर्ष किया, लेकिन दोनों की धीमी गति से खेली गई पारियों ने रन रफ्तार को रोक दिया। मोहम्मद नवाज़ ने अंत में 59 रनों की उपयोगी पारी खेली और टीम को 269/9 तक पहुँचाया, लेकिन यह स्कोर दक्षिण अफ्रीका के लिए पर्याप्त नहीं था।

निर्णायक मुकाबले की ओर बढ़ता रोमांच

दक्षिण अफ्रीका की इस जीत के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ अब 1-1 से बराबर हो गई है। सीरीज़ का निर्णायक और आखिरी मुकाबला शनिवार, 8 नवंबर को फैसलाबाद में खेला जाएगा। क्विंटन डी कॉक की शतकीय वापसी और दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त टीम रणनीति ने यह साफ कर दिया है कि निर्णायक मैच में भी वे उसी आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। दूसरी ओर, पाकिस्तान को अपने बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी रणनीति पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।

