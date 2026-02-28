स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से रांची स्थित एक आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग को लेकर नोटिस जारी किया गया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में खेलने की तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच यह मामला सामने आया है।

आवासीय प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग का आरोप

हाउसिंग बोर्ड के नोटिस के अनुसार, धोनी को जो प्लॉट आवंटित किया गया था, वह केवल आवासीय उपयोग के लिए था। लेकिन बोर्ड का दावा है कि उस संपत्ति का उपयोग कथित तौर पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हो सकता है।

हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष का बयान

झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि इस क्षेत्र में कई प्लॉट आवासीय उद्देश्य से दिए गए थे। जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि कुछ भूखंडों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसी आधार पर धोनी सहित कई अधिकारियों और अन्य लोगों को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

अंतिम नोटिस, रद्द हो सकता है आवंटन

बोर्ड के अनुसार, नियमों के उल्लंघन की आशंका जांच के दौरान सामने आई। इसके बाद धोनी को अंतिम नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो बोर्ड नियमानुसार भूखंड का आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

धोनी का वर्तमान निवास और विवादित संपत्ति

धोनी फिलहाल रांची के रिंग रोड पर बने अपने नए घर में रहते हैं। जांच के दायरे में जो संपत्ति है, वह उनका पुराना आवास है, जो हरमू रोड पर स्थित है। आरोप है कि हरमू रोड स्थित इस संपत्ति में एक डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने औपचारिक जांच शुरू की।

इसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय पर भी आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग को लेकर पहले नोटिस जारी किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मामलों में जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

IPL 2026 में दिखेंगे धोनी

महेंद्र सिंह धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वह 28 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में एक बार फिर मैदान पर नजर आएंगे।