Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब शुरुआत के बाद भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार वापसी की। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने 55 रन की अहम पारी खेली। मैच के बाद उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में हेड कोच Gautam Gambhir और कप्तान Suryakumar Yadav ने उन पर पूरा भरोसा जताया।

खराब शुरुआत, तीन मैच में शून्य

अभिषेक शर्मा के लिए यह टूर्नामेंट अच्छी शुरुआत लेकर नहीं आया। पहले तीन मैचों में वह खाता भी नहीं खोल पाए और शून्य पर आउट हुए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 15 रन बनाए, लेकिन लय अभी भी नहीं मिली थी। हालांकि, जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन की आत्मविश्वास भरी पारी ने उनकी वापसी की कहानी लिख दी।

‘अगर फिर जीरो भी बनाओ…’ — कोच-कप्तान का भरोसा

बीसीसीआई से बातचीत में अभिषेक ने कहा कि टीम मैनेजमेंट का समर्थन ही उनकी ताकत बना। उन्होंने बताया, 'शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी मैं चाहता था। मैं अस्पताल में भी था और फिट महसूस नहीं कर रहा था। वर्ल्ड कप में देश के लिए पहला मैच खेलते हुए मैं बेहतरीन शुरुआत चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी टीम के साथियों, खासकर कोच और कप्तान ने कहा कि अगर अगली बार भी जीरो बनाओगे, तब भी सभी मैच खेलोगे और टीम के लिए जीतोगे। एक खिलाड़ी के लिए यह भरोसा बहुत मायने रखता है।'

परिवार जैसा माहौल

अभिषेक ने आगे कहा कि टीम का माहौल परिवार जैसा है। 'यह सिर्फ टीम नहीं, बल्कि एक परिवार जैसा है। सभी चाहते हैं कि आप अच्छा करें। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था,' उन्होंने कहा।

भारतीय क्रिकेट में जहां प्रदर्शन का दबाव हमेशा रहता है, वहां इस तरह का भरोसा दुर्लभ माना जाता है। पिछले साल शानदार प्रदर्शन और आईसीसी रैंकिंग में करियर बेस्ट स्थान हासिल करने वाले अभिषेक के लिए यह समर्थन निर्णायक साबित हुआ।

अब वेस्टइंडीज से भिड़ंत

भारत अब अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज का सामना करेगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट की तरह होगा, क्योंकि जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में जगह बनाएगी।