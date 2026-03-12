स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 सीजन की शुरुआत से पहले ही एक मुकाबला क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा में है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर Irfan Pathan का मानना है कि Mumbai Indians और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच होने वाला मुकाबला टूर्नामेंट के शुरुआती चरण का सबसे बड़ा मैच साबित हो सकता है। पठान के अनुसार, दोनों टीमों में मौजूद सुपरस्टार खिलाड़ियों और उच्च स्तर के क्रिकेट के कारण यह मुकाबला पूरी तरह हाउसफुल होने वाला है और फैंस को शानदार खेल देखने को मिलेगा।

IPL 2026 के पहले चरण का शेड्यूल घोषित

BCCI ने बुधवार को IPL 2026 के पहले चरण का शेड्यूल जारी किया। यह चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेला जाएगा।टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और RCB के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में आयोजित होगा।

पठान बोले – इससे बड़ा मैच देखना मुश्किल

इरफान पठान ने कहा कि मुंबई इंडियंस और RCB के बीच होने वाला मैच शुरुआती 20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा रोमांचक होगा। उनके अनुसार, इस मुकाबले में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बड़े छक्कों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पठान ने कहा कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ होने वाला यह मैच स्टेडियम में पूरी तरह हाउसफुल रहने की पूरी संभावना है और फैंस को क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा।

रोहित और कोहली पर रहेगी खास नजर

इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय क्रिकेट के दो बड़े सितारों पर सभी की नजरें होंगी। मुंबई इंडियंस के कप्तान Rohit Sharma पिछले दो वर्षों से शानदार फॉर्म में हैं और उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर RCB के स्टार बल्लेबाज Virat Kohli लगातार 19वें सीजन में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते नजर आएंगे। पठान ने कहा कि वह कोहली की बल्लेबाजी शैली और उनके अप्रोच को देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

RCB के अन्य खिलाड़ियों पर भी उम्मीदें

पठान ने RCB के कुछ अन्य खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि Rajat Patidar भले ही घरेलू क्रिकेट में हाल के समय में संघर्ष करते नजर आए हों, लेकिन IPL जीतने वाले कप्तान के रूप में वह मजबूत वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज Jitesh Sharma भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेंदबाजी में अनुभवी स्विंग गेंदबाज Bhuvneshwar Kumar की मौजूदगी RCB के आक्रमण को मजबूत बनाती है।

संजू सैमसन की भूमिका पर भी चर्चा

इरफान पठान ने Sanju Samson को लेकर भी अपनी राय साझा की। सैमसन इस सीजन में Chennai Super Kings के लिए खेलते नजर आएंगे। उन्हें ऑक्शन से पहले ट्रेड के जरिए Rajasthan Royals से CSK में शामिल किया गया था। इस ट्रेड में Ravindra Jadeja और Sam Curran राजस्थान की टीम में गए थे।

CSK को मिल सकता है रणनीतिक फायदा

पठान का मानना है कि सैमसन के CSK में शामिल होने से टीम को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सैमसन लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहे हैं और टीम के कई युवा खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं। ऐसे में वह CSK को विरोधी टीम की रणनीतियों और खेल के तरीके के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं।

नए सीजन को लेकर उत्साह

IPL 2026 का नया सीजन शुरू होने से पहले ही कई रोमांचक मुकाबलों को लेकर उत्साह बढ़ गया है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला मुकाबला भी उन्हीं में से एक है, जिसे फैंस सीजन के सबसे बड़े मैचों में से एक मान रहे हैं।