स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बहिष्कार पर चुप्पी तोड़ते हुए इस फैसले के पीछे की वजह साफ की है। उन्होंने पुष्टि की कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। इससे पहले पाकिस्तान सरकार यह ऐलान कर चुकी है कि टीम को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति है, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबले में उतरने की इजाजत नहीं दी गई है।

बांग्लादेश-ICC विवाद से जुड़ा पाकिस्तान का फैसला

इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और ICC के बीच विवाद सामने आया। बांग्लादेश ने भारत के बाहर अपने मैच खेलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ICC पर दबाव बनाते हुए प्रतियोगिता से हटने की धमकी दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह हटने का फैसला नहीं किया, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का कदम जरूर उठाया।

बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने यह रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि वह खेल और राजनीति को अलग रखना चाहता है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में खड़े होने की बात भी दोहराई।

'हमने T20 वर्ल्ड कप को लेकर साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने यह फैसला सोच-समझकर लिया है। हम बांग्लादेश के साथ हैं और हमें लगता है कि यह सही और उचित निर्णय है,' — शहबाज शरीफ, इस्लामाबाद में कैबिनेट बैठक के दौरान

PCB को ICC की सख्त चेतावनी

इस मुद्दे पर ICC पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को सख्त संदेश दे चुका है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है और बोर्ड को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए।

'ICC को उम्मीद है कि PCB इस फैसले के गंभीर और लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करेगा। यह निर्णय न तो वैश्विक क्रिकेट के हित में है और न ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए,' — ICC का आधिकारिक बयान

ग्रुप A में आमने-सामने, लेकिन मैच पर सस्पेंस

भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी-अपनी T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से करेंगे।

भारत का पहला मुकाबला USA के खिलाफ होगा, पाकिस्तान नीदरलैंड्स से भिड़ेगा; दोनों टीमें ग्रुप A में शामिल हैं। अब देखना होगा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं खेलने के फैसले का असर पाकिस्तान के सुपर-8 में पहुंचने की संभावनाओं पर कितना पड़ता है।