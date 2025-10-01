नई दिल्ली: IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल (Arun Dhumal) का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की क्रिकेट में गहरी रुचि खेल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रोमांचक पांच विकेट की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को हार्दिक बधाई दी।

मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'खेल के मैदान पर #ऑपरेशनसिंदूर। नतीजा वही - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई।'

धूमल ने कहा, 'क्रिकेट हमारे देश का एक ऐसा खेल है जो हर नागरिक से जुड़ा है। प्रधानमंत्री का यह संदेश खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है और उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित करता है। भारतीय टीम के लिए भी यह गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ने मैच देखा और टीम को बधाई दी।'

टी20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी कहा कि देश के नेता का स्वयं "फ्रंट फुट पर खेलना" खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन का काम करता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धूमल ने कहा, 'जब नेतृत्व ऐसा होता है जो पूरी दुनिया पर प्रभाव डालता है, तो इसका असर नागरिकों और टीम दोनों पर पड़ता है। हमारी टीम ने हर चुनौती को उत्कृष्ट ढंग से स्वीकार किया और उसे संभाला। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।'

धूमल ने सूर्यकुमार की कप्तानी और तिलक वर्मा की शानदार 69* रन की पारी की भी सराहना की। उन्होंने कहा, 'टीम ने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाया। अंतिम मैच बहुत कड़ा था, लेकिन टीम ने धैर्य और संयम बनाए रखा। तिलक की पारी शानदार थी और मध्यक्रम में बनाये गए साझेदारियाँ बिल्कुल सही तरीके से निभाई गई। हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया।'