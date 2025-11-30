मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से कहा है कि अगर वे 2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेले रहना चाहते हैं, तो उन्हें आगामी विजय हज़ारे ट्रॉफी में भाग लेना होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने अब इस पर अपनी सहमति दे दी है।

घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन टीम के लिए अहम

टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के लिए वनडे करियर को जारी रखना चुनौतीपूर्ण रहा है। BCCI का मानना है कि घरेलू टूर्नामेंट में प्रदर्शन टीम में बने रहने के लिए अहम है। अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति विशेष रूप से दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर नजर रख रही है।

रोहित शर्मा पहले ही मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से संपर्क कर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वहीं विराट कोहली दिल्ली के लिए बेंगलुरु में होने वाले मैचों में खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि, उनके भारत लौटने की तारीखें अभी स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज़ के शेड्यूल का इंतजार है।

घरेलू क्रिकेट खेलने की उम्मीदें

रिपोर्ट के मुताबिक, चयन समिति ने संकेत दे दिए हैं कि अगर कोहली और रोहित घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो उन्हें टीम से बाहर करने का निर्णय लिया जा सकता है। कोहली ने फिलहाल डी डी सी ए से अपने ठोस प्लान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्होंने वर्ष के बाकी हिस्सों का शेड्यूल लगभग तय कर लिया था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट अब सिर्फ अभ्यास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय टीम में बने रहने की लड़ाई का भी अहम हिस्सा बन गया है।