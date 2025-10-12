नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एशेज सीरीज से पहले भारत के खिलाफ खेलना उनकी टीम के लिए आदर्श और समयोचित चुनौती साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच न सिर्फ गहरी प्रतिद्वंद्विता है बल्कि पारस्परिक सम्मान भी उतना ही मजबूत है।

भारत दौरे का पूरा शेड्यूल

वनडे सीरीज

पहला मैच - 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा मैच - 23 अक्टूबर, एडिलेड ओवल

तीसरा मैच - 25 अक्टूबर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

टी20आई सीरीज

29 अक्टूबर: कैनबरा (मनुका ओवल)

31 अक्टूबर: मेलबर्न (MCG)

2 नवंबर: होबार्ट (बेलेरिव ओवल)

6 नवंबर: गोल्ड कोस्ट स्टेडियम

8 नवंबर: ब्रिस्बेन (गाबा)

'भारत के खिलाफ खेलना हमेशा शानदार अनुभव होता है'

मिशेल मार्श ने कहा, 'हमारे सभी खिलाड़ी एशेज की तैयारी में जुटे होंगे, लेकिन सभी को भारत के खिलाफ खेलना पसंद है। एक टीम के तौर पर हमारे बीच शानदार प्रतिद्वंद्विता है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि एशेज सीरीज़ से पहले भारत के खिलाफ खेलना बिल्कुल सही समय है। यह बहुत बड़ी होने वाली है।'

विश्व कप के बाद वापसी की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया

मार्श ने कहा कि उनकी टीम कैरेबियन और अमेरिका में हुए निराशाजनक टी20 विश्व कप प्रदर्शन से उबरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले तीन हफ़्तों में ऑस्ट्रेलिया, भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ के ज़रिए अपनी लय और संयोजन दुरुस्त करना चाहेगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंद्विता ने फिर बढ़ाया रोमांच

पिछले साल की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी ने यह साबित किया था कि दोनों टीमों के बीच का मुकाबला कितना तीव्र और दर्शनीय हो चुका है। मार्श ने कहा कि भारत के खिलाफ हर मैच एक बड़ी परीक्षा होती है, और यही हमें एशेज जैसी बड़ी सीरीज़ से पहले मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।

एमसीजी मैच के टिकट हुए हाउसफुल

दिलचस्प बात यह है कि 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले जाने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच के लिए टिकट दो सप्ताह पहले ही पूरी तरह बिक चुके हैं, जो इस मुकाबले के प्रति प्रशंसकों के उत्साह को दर्शाता है।

भारत की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन

भारत की कप्तानी वनडे में शुभमन गिल करेंगे, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव टी20 टीम के कप्तान होंगे और इस दौरे पर अपनी आक्रामक कप्तानी से नई छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे।