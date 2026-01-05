Go to PunjabKesari.in

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर पक्के नहीं हैं। उन्होंने माना कि उन्हें नहीं पता कि जब इंग्लैंड 2029-30 एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा, तब वह खेल रहे होंगे या नहीं, उस सीजन में वह 39 साल के हो जाएंगे। 

रूट, जो टीम की मुश्किलों के बावजूद मौजूदा सीरीज में इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज़ रहे हैं, उन्होंने अब तक दो शतकों सहित 394 रन बनाए हैं। उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन सिडनी में आया, जहां उन्होंने चल रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में शानदार 160 रन बनाए जिससे एक बार फिर टीम के लिए उनकी अहमियत साबित हुई। 

जब उनसे 2029-30 एशेज में खेलने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो रूट ने अपने विकल्प खुले रखे। उन्होंने कहा, 'किसे पता? देखते हैं। मुझे तब तक खेलना अच्छा लगेगा, लेकिन देखते हैं समय के साथ क्या होता है।' इंग्लैंड के एशेज अभियान पर बात करते हुए रूट ने उस अटूट समर्थन पर जोर दिया जो टीम को मिला है, भले ही नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हों। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे बस ऐसा लगा कि हमें इस सीरीज में बहुत अच्छा समर्थन मिला है और हम एक ग्रुप के तौर पर जो हासिल करना चाहते थे, वह नहीं कर पाए, लेकिन किसी भी समय वह समर्थन कम नहीं हुआ।' 

इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 384 रन पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत जवाब दिया और दूसरे दिन का खेल 166/2 पर खत्म किया जिसमें ट्रैविस हेड ने मोर्चा संभाला। ओपनर 87 गेंदों पर 91 रन बनाकर नाबाद थे जबकि दूसरे छोर पर माइकल नेसर 1 रन पर थे जिससे ऑस्ट्रेलिया अगले दिन के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहा था। 