बेंगलुरु : यश राठौड़ (नाबाद 137), कप्तान रजत पाटीदार (101) की शतकीय और दानिश मालेवर (53) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत सेंट्रल जोन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के दूसरे दिन शुक्रवार को साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट पर 384 का स्कोर खड़ा कर 235 रनों की बढ़त के साथ मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।

सेंट्रल जोन ने कल 50 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरु किया। आज यहां सुबह के सत्र में वासुकी कौशिक ने अक्षय वाड़कर (22) को आउटकर साउथ जोन को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद गुरजपनीत सिंह ने शुभम शर्मा (छह) और दानिश मालेवर (53) को अपना शिकार बना लिया।

इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार और यश राठौड़ की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी कर सेंट्रल जोन को बड़ी बढ़त की ओर ले गए। 68वें ओवर की पहली गेंद पर गुरजपनीत सिंह ने रजत पाटीदार को विकेटकीपर अजहरुद्दीन के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी का अंत किया। रजत पाटीदार ने 115 गेंदों में 12 चौके ओर दो छक्के लगाते हुए 101 रन बनाए।

इसके थोड़ी देर बाद उपेंद्र यादव (पांच) को एम डी निधीष ने आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि यश राठौड़ जमे और उन्होंने अपना शतक पूरा किया। दिन का खेल समाप्त होने के समय सेंट्रल जोन ने 104 ओवर में पांच विकेट पर 384 रन बना लिये है और यश राठौड़ नाबाद (137) तथा सारांश जैन (नाबाद 47 ) क्रीज पर मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए अविजित 118 रनों की साझेदारी हो चुकी है। साउथ जोन की ओर से गुरजपनीत सिंह ने तीन विकेट लिये। वासुकी कौशिक और एम डी निधीष ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।