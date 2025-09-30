स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वोक्स की उस यॉर्कर को कैसे भूल सकते हैं जिसने उन्हें मैदान से दूर कर दिया। जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने 29 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, पंत ने सोशल मीडिया पर मजेदार संदेश पोस्ट किया।

पंत की चोट और यादगार यॉर्कर

पंत, जो इंग्लैंड दौरे पर पैर की चोट से ठीक हो रहे हैं, ने मैनचेस्टर टेस्ट में वोक्स की तेज गेंद को याद किया। रिवर्स स्वीप खेलते समय पंत की चोट लगी और उन्हें कई महीनों तक मैदान से बाहर रहना पड़ा।

पंत ने लिखा 'हैप्पी रिटायरमेंट वोक्सी। आप मैदान पर शानदार रहे। बहुत अनुशासन, बड़ी मुस्कान और हमेशा अच्छे वाइब्स। अब आप अपने बॉलिंग आर्म को आराम दे सकते हैं और मेरे पैर को भी। आपने रिटायर होने से पहले मुझ पर छाप छोड़ी। आगे जो भी रास्ता चुनें, उसके लिए शुभकामनाएं।' वोक्स ने भी पंत के संदेश की सराहना की और उनकी रिकवरी के बारे में पूछा।

पंत और वोक्स: साहस का परिचय

दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई। चोट के बावजूद पंत ने बल्लेबाजी की और भारत के लिए अहम रन जोड़े। वहीं, वोक्स ने बाउंड्री बचाने के दौरान चोट के बावजूद बैटिंग की, हालांकि इंग्लैंड को पांचवें टेस्ट में 6 रन से हार का सामना करना पड़ा।

पंत की गैर-मौजूदगी में नई उम्मीदें

टी20 एशिया कप 2025 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट श्रृंखला में पंत की जगह ध्रुव जुरेल को खेलने का मौका मिलेगा, जबकि नारायण जगदीशन बैकअप विकेटकीपर बने रहेंगे। पंत ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अभी फिट नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में वापसी करेंगे।

आगे की राह

पंत की ह्यूमर और हिम्मत उनकी खासियत है, वहीं वोक्स का रिटायरमेंट इंग्लैंड क्रिकेट के एक युग का अंत है। दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट को यादगार पल दिए, और पंत की शब्दों में कहें तो वह यॉर्कर जिसने छाप छोड़ी हमेशा याद रहेगी।