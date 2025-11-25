स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेटर और विश्व कप विजेता स्मृति मंधाना तथा फिल्ममेकर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी मेडिकल इमरजेंसी (मंधाना के पिता की सेहत खराब) के कारण टाल दी गई है। लेकिन इसके एक दिन बाद पलाश सोशल मीडिया पर बड़े विवाद में घिर गए हैं।

कुछ प्राइवेट चैट के कथित स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद उनके निजी जीवन और स्मृति मंधाना के साथ उनकी पोस्टपोन हुई शादी को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये स्क्रीनशॉट एक अनजान महिला द्वारा शेयर किए गए, जिसके बाद Reddit और Instagram पर बहस का दौर बढ़ गया। हालांकि इन स्क्रीनशॉट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी इस मामले ने पलाश को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।

विवाद की शुरुआत: वायरल हुए कथित चैट स्क्रीनशॉट

पलाश मुच्छल का नाम तब सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर एक महिला ने उनके साथ हुई प्राइवेट बातचीत के स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिए। इन स्क्रीनशॉट्स ने तेजी से वायरल होकर यूजर्स के बीच चर्चा का माहौल खड़ा कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन चैट्स में कथित तौर पर फ्लर्टिंग जैसी बातें दिखाई दे रही थीं, जिससे अंदाज़ों और आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। यह खुलासा उस समय सामने आया जब पलाश और स्मृति मंधाना की शादी को अचानक टाल दिया गया था। इस वजह से मामले में और भी जिज्ञासा और संदेह पैदा हो गया कि दोनों घटनाओं के पीछे कोई संबंध है या नहीं।

शादी पोस्टपोन होने से जुड़े रहस्यमय कारण

सिंगर पलक मुच्छल ने पुष्टि की थी कि शादी, जो 23 नवंबर को सांगली में करीबी लोगों के बीच होनी थी, अब निर्धारित तारीख पर नहीं होगी। शुरू में कारण बताया गया कि स्मृति के पिता अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बाद में ऐसी खबरें सामने आईं कि पलाश भी किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण अस्पताल में थे। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि दोनों पक्षों के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के पीछे वास्तविक परिस्थिति क्या थी। हालांकि परिवार की ओर से विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन इन घटनाओं ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया।

महिला का दावा: चैट में तारीफें और आउटिंग के इनविटेशन

वायरल चैट्स में महिला ने अपना नाम कुछ पोस्ट्स में "मैरी डी'कोस्टा" बताया है। स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, पलाश ने कथित तौर पर उसके लुक्स की प्रशंसा की और अपने निजी जीवन, विशेषकर स्मृति मंधाना के साथ ‘लॉन्ग-डिस्टेंस’ समीकरण पर चर्चा की। इन संदेशों में स्पा जाने का जिक्र, स्विमिंग सेशन, वर्सोवा बीच पर अचानक सुबह की आउटिंग जैसी बातें शामिल थीं। अगर ये चैट वास्तविक हैं, तो वे एक ऐसी बातचीत का संकेत देती हैं जिसे कई यूज़र्स ने "फ्लर्टिंग" की श्रेणी में रखा है।

स्क्रीनशॉट्स की सत्यता पर सवाल, लेकिन चर्चा बरकरार

हालांकि रिपोर्ट्स, विशेषकर बॉलीवुडलाइफ, ने स्पष्ट किया है कि इन स्क्रीनशॉट्स की असलियत की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद ऑनलाइन बहस कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ यूज़र्स पलाश की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कई लोगों ने संयम बरतने और बिना पुष्टि वाले आरोपों को आधार बनाकर किसी को टार्गेट न करने की अपील की है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का मिला-जुला माहौल

पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राय बंट गई है। कुछ लोग पलाश के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। जबकि कई अन्य लोगों ने कहा कि ऐसा समय परिवार के लिए बेहद संवेदनशील है और अफवाहों को बढ़ावा देना उचित नहीं है।