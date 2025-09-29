स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cup 2025 Final) में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वां खिताब अपने नाम किया। मैदान पर भारत की जीत शानदार रही, लेकिन ऑफ-फील्ड विवाद ने इस सफलता की चमक को ढक दिया। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और मेडल लेने से इंकार कर दिया।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अघा (Salman Agha) ने फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत का यह कदम न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि क्रिकेट के खेल का अपमान है। उन्होंने कहा, 'भारत ने हमारे साथ जो किया, हैंडशेक न करना और मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेना, यह सिर्फ हमारा अपमान नहीं, बल्कि खेल के नियमों और सम्मान का उल्लंघन है। क्रिकेटर रोल मॉडल होते हैं, बच्चों को इस तरह का व्यवहार देखकर क्या सीखने को मिलेगा?'

सलमान ने भारत पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मैचों के बाद हाथ भी नहीं मिलाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया, लेकिन इसका कारण भारत की टीम द्वारा शुरू किए गए पावर-प्ले और व्यवहार थे।

ACC ने नकवी के नेतृत्व में भारत की मांग को खारिज कर दिया कि ट्रॉफी किसी अन्य अधिकारी से ग्रहण की जाए। अंततः पुरस्कार समारोह एक गतिरोध में समाप्त हुआ, और भारत के खिलाड़ी जीत के बावजूद खाली हाथ लौटे।

सलमान अघा के बयान ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों में तनाव को उजागर किया है और इस ट्रॉफी प्रस्तुति विवाद ने खेल भावना, प्रोटोकॉल और क्रिकेट की परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।