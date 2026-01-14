लाहौर : दक्षिण अफ्रीका दौरे पर सफेद गेंद सीरीज के लिए अनकैप्ड बल्लेबाज सायरा जबीन और दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हुम्ना बिलाल को पाकिस्तान की महिला टी20 टीम में पहली बार शामिल किया गया है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए घोषित सफेद गेंद टीम के लिए फातिमा सना को टीम का कप्तान बनाए रखा है। टीम जून में होने वाले आईसीसी महिला टी-20 विश्वकप की तैयारी कर रही है।

चयनकर्ताओं ने टीम में आलिया रियाज, आयशा जफर, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नशरा संधू, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन और तस्मिया रुबाब को एकदिवसीय और टी-20 दोनों टीम में शामिल किया गया है। वहीं डायना बेग, नजीहा अल्वी, सदफ शमास और सैयदा अरूब शाह सिर्फ एकदिवसीय टीम का हिस्सा हैं, जबकि हुम्ना बिलाल, सायरा जबीन, तूबा हसन और आयमन फातिमा सिर्फ टी-20 टीम में हैं।

आयशा, गुल, तस्मिया और विकेटकीपर-बल्लेबाज नजीहा अल्वी एकदिवसीय विश्वकप के लिए टीम में जगह न मिलने के बाद एकदिवसीय में वापसी कर रही हैं। सीरीज से पहले अभ्यास सत्र एक से 6 फरवरी तक कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आयोजित किया जाएगा। टी-20 सीरीज 10 से 16 फरवरी तक पोचेफस्ट्रूम, बेनोनी और किम्बर्ली में खेली जाएगी, जिसमें सभी मैच डे-नाइट फिक्स्चर के तौर पर खेले जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज से पहले किम्बर्ली में 50 ओवर का अभ्यास मैच खेलेगा, जो 22 फरवरी से एक मार्च तक ब्लोमफोंटेन, सेंचुरियन और डरबन में होगी।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए पाकिस्तान की महिला टीम :

टी20 : फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, आयशा जफर, एमान फातिमा, गुल फिरोजा (विकेटकीपर), हुम्नाबिलाल, मुनीबा अली (विकेटकीपर), नाशरा सुंधू, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सादिया इकबाल, सायरा जबीन, सिदरा अमीन, तस्मिया रुबाब और तुबा हसन।

वनडे : फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, आयशा जफर, डायना बेग, गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), नाजिहा अल्वी (विकेटकीपर), नाशरा सुंधू, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह और तस्मिया रुबाब।