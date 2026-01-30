नई दिल्ली (भारत) : पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पुष्टि की है कि वह आगामी ICC पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। अली आगा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में ज्यादातर पाकिस्तान के टॉप छह में बाद में बल्लेबाजी की है, लेकिन हाल ही में उन्होंने टीम के लिए अधिक आक्रामक विकल्प प्रदान करने के लिए खुद को महत्वपूर्ण नंबर 3 पोजीशन पर लाने का फैसला किया है।

इस शक्तिशाली दाएं हाथ के बल्लेबाज ने गुरुवार को लाहौर में तीन मैचों की सीरीज के पहले T20I में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले नंबर पर अच्छी लय में दिखे, उन्होंने 39 रनों की तेज पारी खेली जिससे पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले 22 रनों की शानदार जीत दर्ज की। आगा ने बाद में पुष्टि की कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी सीरीज और टी20 विश्व कप की शुरुआत में नंबर 3 पर ही रहेंगे, क्योंकि उनका मानना ​​है कि यह उनके खेल की शैली के अनुकूल है कि वह विपक्षी स्पिनरों से तेजी से रन बनाएं।

आगा ने कहा, 'हां, मैं (भविष्य में) नंबर 3 पर बल्लेबाजी करूंगा। हमें बहुत अधिक स्पिन का सामना करने की उम्मीद है और मेरा मानना ​​है कि मैं पावरप्ले के दौरान स्पिन पर हावी हो सकता हूं। इसीलिए मैं ऊपर आया और मैं वहीं रहूंगा।' आगा के बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आने का मतलब है कि बाबर आजम को भी शायद एक नई भूमिका निभानी होगी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 20 गेंदों में 24 रन बनाए।

पाकिस्तान के लिए अधिकांश नुकसान सलामी बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द मैच सैम अयूब (40) ने किया, जिन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद अपने 20 ओवरों में 168/8 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्पिन के सामने छह विकेट गंवा दिए और लक्ष्य से पीछे रह गए।

आगा ने मैच के बाद कहा, 'यह एक शानदार खेल था। हमने बल्ले से अच्छी शुरुआत की लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा खत्म नहीं कर पाए। पहले 10 ओवर के बाद यह मुश्किल हो गया क्योंकि गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। सच कहूं तो, मुझे लगा कि 170 रन काफी होंगे। 10 ओवर के बाद हमारी स्थिति को देखते हुए हम शायद 15 रन और बना सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि इस पिच पर 170 रन काफी होंगे क्योंकि हमारी स्पिन बॉलिंग शानदार है।'