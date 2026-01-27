स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रमुख मोहसिन नक़वी ने बांग्लादेश को भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा न लेने के लिए भड़काया और गुमराह किया।
T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा मामला
T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया।
पाकिस्तान पर BCCI का गंभीर आरोप
BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ANI से बातचीत में पाकिस्तान पर अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान बिना किसी वजह के इस मामले में दखल दे रहा है और बांग्लादेश को उकसा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि अतीत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर क्या अत्याचार किए हैं और अब वे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।'
‘हमने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया था’
राजीव शुक्ला ने साफ कहा कि BCCI चाहती थी कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में खेले। 'हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लेकिन जब उन्होंने यह फैसला ले लिया, तो आखिरी समय पर पूरे शेड्यूल में बदलाव करना संभव नहीं था। इसी वजह से स्कॉटलैंड को शामिल किया गया।'
मोहसिन नक़वी ने ICC पर लगाए ‘डबल स्टैंडर्ड’ के आरोप
इस पूरे विवाद के बीच PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने ICC की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ दोहरा मापदंड अपनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है, जिसमें वह अपने सभी मैच कोलंबो में खेलेगा, तो बांग्लादेश के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया।
पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी पर सस्पेंस
हालांकि पाकिस्तान की भागीदारी पर अभी भी सवाल बने हुए हैं, इसके बावजूद PCB ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। PCB के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और चयन समिति के सदस्य आक़िब जावेद ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। PCB का कहना है कि प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के विदेश से लौटने के बाद ही स्थिति साफ होगी।