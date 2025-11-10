कराची: पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां ने चयन प्रक्रिया में पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए ढाका में होने वाली तीन मैचों की सीरीज़ में जाने से इनकार कर दिया है। टीम रविवार को उनके बिना ही बांग्लादेश रवाना हुई।

पीएचएफ सचिव राणा मुजाहिद ने पुष्टि की कि मामला सुलझाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा, 'ताहिर का मानना था कि इस्लामाबाद ट्रेनिंग कैंप में देर से आने वाले खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।'

सूत्रों के मुताबिक, ताहिर ने राणा वाहिद और हम्माद अंजुम को टीम में शामिल करने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये दोनों विदेशी लीग के अनुबंध के चलते देर से कैंप में शामिल हुए थे।

राणा ने बताया कि ढाका में एफआईएच द्वारा आयोजित यह तीन मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान की विश्व कप क्वालीफिकेशन के लिए अहम है, क्योंकि टीम ने अगस्त-सितंबर में भारत में हुए एशिया कप में भाग नहीं लिया था।

पीएचएफ के अनुसार, ताहिर के स्थान पर टीम मैनेजर मोहम्मद उस्मान को बांग्लादेश दौरे के लिए अंतरिम मुख्य कोच की जिम्मेदारी दी गई है। राणा ने यह भी कहा कि यदि ताहिर के साथ मतभेद नहीं सुलझे, तो महासंघ विदेशी कोच नियुक्त करने पर विचार करेगा।

