कराची : पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने खुलासा किया है कि अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अपनी योजनाओं में जगह बनाने के लिए टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज बाबर आजम को क्या रास्ता अपनाना होगा। बाबर पिछले साल के अंत से पाकिस्तान के लिए टी20 के सबसे छोटे प्रारूप में नहीं खेले हैं और इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को हाल ही में यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला और अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए टीम से बाहर रखा गया है।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की हालिया एकदिवसीय श्रृंखला के शुरुआती मैच में 64 गेंदों में 47 रन बनाकर अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन इसके बाद के मुकाबलों में उनकी दो नाकामियां (शून्य और नौ) चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने में नाकाम रहीं। हेसन ने सुझाव दिया कि अगर बाबर अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं, तो उन्हें दो अहम क्षेत्रों में सुधार करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान दिसंबर और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू बिग बैश (बीबीएल) टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनके लिए यह मौका खुला रहेगा।

हेसन ने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को स्पिन का सामना करने और स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है। वह इन चीजों पर काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। साहिबजादा फरहान ने छह मैच (बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ) खेले हैं और तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है।' उन्होंने कहा, 'बाबर जैसे खिलाड़ी के पास BBL में खेलने और टी20 में इन क्षेत्रों में सुधार दिखाने का मौका है। वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'

पाकिस्तान के आगामी मुकाबलों के लिए हेसन की टीम में बाबर की अनुपस्थिति ही एकमात्र आश्चर्य की बात नहीं थी, मोहम्मद रिजवान भी 17 खिलाड़ियों के समूह से बाहर हो गए क्योंकि चयनकर्ताओं ने लगातार उच्च स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों को चुनने का फैसला किया। आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हेसन ने संकेत दिया कि हाल के सीमित ओवरों के मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाना जरूरी है और उन्होंने कहा कि तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाजों को चुनना आगे चलकर उनकी चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

हेसन ने कहा, 'हमें तीन अलग-अलग पिचों (बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया मैचों में) से चुनौती मिली। लाहौर में पिचें सपाट थीं और बल्लेबाजी बेहतरीन थी। हम बांग्लादेश गए जहां उनके मैच बेहद चुनौतीपूर्ण और कम स्कोर वाले थे। हमारा शीर्ष क्रम मैच को तैयार करता है। हमने जितने भी मैच जीते, उनमें शीर्ष क्रम ने वाकई अच्छा प्रदर्शन किया।' हेसन ने आगे कहा, 'वेस्टइंडीज में तीसरे मैच में हमारे सलामी बल्लेबाजों ने 140 (138) रन जोड़े। हमें ऐसे रन रेट की जरूरत है जो हमें मैच में आगे रखे। टी20 का मतलब है मैच को सेट करना और आउट होने की स्थिति में हर समय मैच में आगे रहना। बल्लेबाजी के नजरिए से हमारे पास एक ऐसा लाइन-अप है जो ऐसा करना जारी रख सकता है।'

त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम :

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सूफयान मोकिम।