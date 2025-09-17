स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) से बहिष्कार (Boycott) कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान टीम संयूक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ (Pakistan vs UAE) आज का ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। इससे पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि पाकिस्तान (Pakistan) एशिया कप का बहिष्कार नहीं करेगा, हालांकि मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट (Andy Pycroft) को लेकर उसका ऐतराज बरकरार कायम है। पाकिस्तान के ग्रुप ए में एक जीत और एक हार के बाद 2 अंक थे।

विवाद की शुरूआत भारत पाकिस्तान मैच से हुई जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) समेत भारतीय टीम (India Cricket Team) ने रविवार 14 सितम्बर को मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। मैच के बाद पाकिस्तान ने विरोध में कप्तान सलमान अली आगा को पुरस्कार समारोह में नहीं भेजा। PCB ने इस विवाद के लिए पाइक्रॉफ्ट को दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सलमान से कहा कि सूर्यकुमार से हाथ नहीं मिलाए और दोनों कप्तानों को टीम शीट का आदान प्रदान भी नहीं करने दिया।

वहीं सूर्यकुमार ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़तों और आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ियों पर खेल भावना का पालन नहीं करने और पाइक्रॉफ्ट पर भेदभाव का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी भी दी और पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया।