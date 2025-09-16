स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप में पाकिस्तान ने विवादास्पद कदम उठाते हुए यूएई के खिलाफ ग्रुप ए के महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले अपनी मैच-पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। यह फैसला मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा टूर्नामेंट से हटने की धमकी के बाद आया है। इस कदम से विरोध या पूरे टूर्नामेंट से पीछे हटने की अटकलें तेज हो गई हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अचानक रद्द

पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मंगलवार रात मीडिया से बात करनी थी, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, टीम कल यूएई के खिलाफ ग्रुप चरण का अंतिम मैच खेलने की तैयारी कर रही है और अभी भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की संभावना है।

आईसीसी ने पीसीबी की मांग ठुकराई

यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मंगलवार को एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच अधिकारियों के पैनल से हटाने की पीसीबी की मांग को खारिज करने के तुरंत बाद आई है। विवाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच के दौरान "हाथ न मिलाने" की घटना से जुड़ा है, जिसके लिए पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया।

पीसीबी ने शिकायत में आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को भारत के सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने का निर्देश दिया था। 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के इस अनुभवी रेफरी को बुधवार को यूएई के खिलाफ पाकिस्तान के मैच में रेफरी की भूमिका निभानी है।

टीम मैनेजर ने की शिकायत

पाकिस्तानी टीम मैनेजर नावेद चीमा ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया कि पाइक्रॉफ्ट के निर्देशों के कारण दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट का आदान-प्रदान नहीं हो सका। भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की थी, और सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के सम्मान में पाकिस्तान से हाथ मिलाने से परहेज किया था।

अनुभवी रेफरी हैं पाइक्रॉफ्ट

एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे अनुभवी रेफरी हैं, जिन्होंने पुरुष और महिला दोनों प्रारूपों में 695 अंतरराष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है। सूत्रों के मुताबिक, पीसीबी के क्रिकेट संचालन निदेशक उस्मान वाल्हा ने विवाद को बढ़ावा दिया, जो कथित रूप से टूर्नामेंट के नियमों के बारे में कप्तान को जानकारी देने में विफल रहे, जिससे आगा तैयार नहीं हो सके। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी, जो एसीसी के अध्यक्ष भी हैं, ने टीम को हुई शर्मिंदगी के कारण सोमवार को वाल्हा को बर्खास्त कर दिया। यह विवाद एशिया कप के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े कर रहा है, और क्रिकेट जगत इसकी बारीकी से निगरानी कर रहा है।