स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप सुपर 4 का पांचवां मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं।

पिच रिपोर्ट

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण का मुकाबला था। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 168 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में सलामी बल्लेबाज सैफ की 69 रनों की पारी के बावजूद, बांग्लादेश 127 रनों पर ढेर हो गया।

मैच ट्रेंड्स

अब तक एशिया कप 2025 में दुबई में खेले गए मैचों में चेज़ करने वाली टीमों ने बाज़ी मारी है। शाम के समय आने वाली ओस गेंदबाज़ों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल बना देती है और बल्लेबाज़ों को बड़ा फायदा मिलता है। इसके साथ ही तेज़ आउटफील्ड बल्लेबाज़ों के लिए वरदान साबित होती है, जिससे सेट होने के बाद चौके-छक्के लगाना आसान हो जाता है।

प्लेइंग 11

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

बांग्लादेश : सैफ हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान