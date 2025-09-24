स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) सुपर 4 का चौथा मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा (75) के अर्धशतक की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश को 169 रन का लक्ष्य दिया है।

शुभमन गिल 29 रन बनाकर कैच आउट हुए जबकि शिवम दुबे (2) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (5) सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे, लेकिन रन आउट हो गए। सूर्यकुमार की तरह तिलक वर्मा ने भी मात्र 5 रन ही बनाए और कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या शतक पूरा करना चाहते थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाए और 29 गेंदों पर 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। बांग्लादेश की तरफ से रिशाद हुसैन ने सबसे ज्यादा 2 विकेट झटके।

पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच धीमी रही है। हालांकि पावरप्ले में गेंद बल्ले पर आती है, लेकिन जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ती है और गेंद पुरानी होती जाती है, सतह धीमी होने लगती है। ऐसे में स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है और वे मैच पर अपना प्रभाव डालते हैं।

5 साल से बांग्लादेश से नहीं हारी भारतीय टीम

टी20 क्रिकेट में भारत की टीम बांग्लादेश पर बहुत हावी रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले हुए हैं। इनमें 16 में भारतीय टीम जीती है। बांग्लादेश को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। बांग्लादेश ने भारत को इस फॉर्मेट में पहली और आखिरी बार 2019 में दिल्ली में हुए मुकाबले में 7 विकेट से हराया था। दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत पिछले साल हैदराबाद में हुई थी। तब भारतीय टीम ने 133 रन से जीत हासिल की थी।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश : सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान