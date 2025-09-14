स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के ग्रुप ए के बहु-चर्चित मुकाबले में भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की है।

दुबई (Dubai) के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए साहिबजादा फरहान के 40 रन और शाहिद शाह अफरीदी की 16 गेंदों पर 33 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट गंवाकर 127 रन बनाए। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए जिन्होंने 34 रन दिए और एक विकेट झटका।

भारत ने 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा (31) की तेज तर्रार और तिलक वर्मा (31) तथा सूर्यकुमार यादव की सधी हुई पारियों की बदौलत 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर जीत हासिल की। सूर्यकुमार 47 जबकि शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले भारत ने पहले मैच में UAE को 57 रन पर ढेर पर 9 विकेट से मैच जीता था।

भारत की पारी 131/3 (15.5)

12.2 ओवर : सैम अयूब की गेंद पर तिलक वर्मा बोल्ड। शानदार गेंद और तिलक वर्मा भी हैरान रह गए। मिडिल स्टंप पर तेज ऑफ-ब्रेक, तेजी से टर्न, तिलक बैकफुट पर गए और ज्यादा टर्न के कारण गेंद विकेट्स पर लगी।। सैम अयूब ने अपना तीसरा विकेट लिया। तिलक वर्मा ने 31 गेंदों पर 31 रन बनाए जिसमें 2 चौके और एक छक्का शामिल था।

3.4 ओवर : सैम अयूब की गेंद पर अभिषेक शर्मा, फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट। गेंद की पिच पर नहीं आ रही थे, यह लेंथ पर थी, धीमी ऑफ-ब्रेक और उन्हें कोई ऊँचाई नहीं मिल रही थी, लॉन्ग-ऑफ के लिए आसान कैच और पाकिस्तान के पास 2 विकेट। अभिषेक को पता था कि लॉन्ग-ऑफ वहां है, फिर भी उन्होंने शॉट मारा। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 31 रन बनाए।

1.6 ओवर : सैम अयूब की गेंद पर गिल स्टंप आउट। शानदार कैरम बॉल और पाकिस्तान का शुरुआती विकेट। शानदार फॉर्म में चल रहे गिल को आउट करने के लिए गेंद की जरूरत पड़ी। कैरम बॉल ऑफ स्टंप के बाहर गई और गिल आगे बढ़कर लेंथ से डिफेंड करने लगे, गेंद टर्न हुई और गिल गेंद क्रीज से बाहर निकल गए। बाकी काम मोहम्मद हारिस ने किया। अयूब ने अपने पहले ओवर में ही विकेट ले लिया। गिल 7 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर आउट।

पाकिस्तान की इनिंग 127/9 (20)

18.6 ओवर : बुमराह की गेंद पर सूफियान मुकीम बोल्ड। वह स्टंप्स के ठीक सामने से निकलकर यॉर्कर पर चूक गए। शॉर्ट फाइन लेग के पार गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइन से चूक गए। बुमराह की गति के कारण गेंद बल्ले के पास से निकलकर मिडिल और लेग के बेस पर लगी। बुमराह का यह दूसरा विकेट था। सूफियान मुकीम ने 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाए।

17.4 ओवर : वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर फहीम अशरफ LBW आउट। स्वीप करने के लिए बहुत ज्यादा फुल, रिवर्स स्वीप के लिए तो और भी मुश्किल। वरुण की तरफ से तेज और फुल गेंद और अशरफ चूक गए। अशरफ पॉइंट के पीछे बाउंड्री लगाना चाहते थे, लेकिन चूक गए। बॉल-ट्रैकर के अनुसार मिडिल स्टंप की लाइन पर लगी। फहीम अशरफ ने 14 गेंदों पर एक चौके की मदद से 11 रन बनाए।

16.1 ओवर : कुलदीप यादव की गेंद पर साहिबजादा फरहान हार्दिक पांड्या द्वारा शानदार प्रयास से कैच आउट हुए। यह गेंद ऊंची थी और हार्दिक ने बेहतरीन तरीके कैच ली। कुलदीप की चतुराई भरी गेंदबाजी ने फरहान को शॉट लगाने के लिए फुल लेंथ और ऑफ स्टम्प के बाहर गेंद डाली। फरहान ने खुद को रोका नहीं, उन्हें लगा कि वह इस गुगली पर रन बना सकते हैं, लेकिन हार्दिक लॉन्ग-ऑन से तेजी से बाईं ओर बढ़े, गेंद को सिर के ऊपर से लपका और सुनिश्चित किया कि गति उन्हें रस्से तक न ले जाए। साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40 रन बनाए जिसमें एक चौका और तीन छक्के शामिल थे।

12.5 ओवर : कुलदीप यादव की गेंद पर मोहम्मद नवाज LBW आउट। मसूदुर रहमान ने फिर से उंगली उठाई। क्या इस बार उन्होंने सही गेंद डाली है? नवाज ने रिव्यू लिया। ऑफ स्टंप से अंदर की ओर मुड़ी गुगली, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए और क्रीज में ही फंस गए। और बॉल-ट्रैकिंग से पुष्टि हुई कि गेंद लेग स्टंप से टकराई है। नवाज के लिए तीन रेड और एक गोल्डन डक। नवाज शून्य पर आउट।

12.4 ओवर : कुलदीप यादव की गेंद पर हसन नवाज अक्षर द्वारा कैच आउट। छूटा हुआ कैच महंगा नहीं पड़ा क्योंकि कुलदीप ने अगली ही गेंद पर हसन नवाज को पवेलियन भेज दिया। स्टंप्स पर डाली गई गेंद पर नवाज ने जोरदार स्लॉग स्वीप लगाया, लेकिन सिर्फ ऊपरी किनारा ही लगा। गेंद सीधे ऊपर गई और अक्षर ने स्लिप में अपनी जगह से उसे कैच कर लिया। हसन नवाज 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए।

9.6 ओवर : अक्षर की गेंद पर सलमान आगा ने अभिषेक शर्मा को कैच आउट दिया। यह अक्षर का दूसरा विकेट था जो उनकी शानदार गेंदबाजी का नमुना है। ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति से 85 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद लेंथ पर गिरी और सलमान स्वीप शॉट खेलने गए और गेंद हवा में उछली जिससे अभिषेक ने स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आसानी से कैच लपका। सलमान आगा 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट।

7.4 ओवर : अक्षर की गेंद पर फखर जमान ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट। फखर ने मैच में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे! वह पिच पर तेज़ी से आगे बढ़े और बड़ा शॉट लगाने के लिए आए, अक्षर ने राउंड द विकेट से गेंद को आगे बढ़ाया, तिरछा शॉट खेला और गेंद को हवा में ऊंचा उछाल दिया जिससे तिलक ने लॉन्ग-ऑन से गेंद को हवा में पकड़ने में कोई गलती नहीं की। फखर जमान 15 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए जिसमें 3 चौके शामिल थे।

1.2 ओवर : बुमराह की गेंद पर मोहम्मद हारिस ने हार्दिक पांड्या को कैच दिया और पवेलियन चल दिए। हारिस का आक्रामक रुख ज्यादा देर तक नहीं चला। उन्होंने जो 5 गेंदें खेलीं, उनमें से तीन स्लॉग की कोशिश में थीं और तीसरी गेंद उनके हाथ में गई। ऑफ स्टंप पर बैक-ऑफ-लेंथ गेंद को ऑन-साइड की तरफ से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद का ऊपरी किनारा उनके ऊपर लग गया और हार्दिक ने इसे आसान बना दिया। गेंद स्क्वायर के पीछे काफी ऊपर गई और उन्हें काफी जमीन तय करनी पड़ी। लॉन्ग लेग से तेजी से अंदर आए और दोनों हाथों से पकड़ बनाए रखी। मोहम्मद हारिस ने पांच गेंदों पर 3 रन बनाए।

0.1 ओवर : हार्दिक पांड्या की गेंद पर सैम अयूब ने बुमराह को कैच दे दिया। अयूब की सीधी गेंद पॉइंट पर हार्दिक ने अपनी पहली ही वैध गेंद पर स्ट्राइक हासिल कर ली। इससे पहले उन्होंने इनस्विंगर डाली थी जो लेग साइड में गई थी, अब आउटस्विंगर डाली और अयूब खुद को गेंद का पीछा करने से नहीं रोक पाए। ऑफ स्टंप के बाहर बैक-ऑफ-लेंथ गेंद को उन्होंने ऊपर की ओर पंच किया और गेंद पॉइंट पर बुमराह के पास गई। उन्होंने गेंद को सुरक्षित रूप से कैच कर लिया। सैम अयूब शून्य पर पवेलियन लौटे।

पिच रिपोर्ट

पिच नतीजे को प्रभावित कर सकती है। इस बेहद दबाव वाले मुकाबले के लिए एक केंद्रीय पिच तैयार की गई है। UAE के खिलाफ भारत के पहले मैच के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कहा था कि पिच पहले से ही धीमी हो रही है जिससे स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है। जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, स्पिन की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। शाम को ओस पड़ने की संभावना के साथ टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकता है।

मौसम

दुबई में हमेशा की तरह मौसम भी अपनी भूमिका निभाएगा। शहर में दिन के समय तापमान 39°C से नीचे रहने की उम्मीद है और नमी 44°C के आसपास रहेगी। बारिश का कोई खतरा नहीं है लेकिन खिलाड़ियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। रात का तापमान लगभग 30°C रहेगा।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद